Die per Fingerabdruck entsperrbare, portable SSD Samsung T7 Touch gibt es bei Amazon aktuell zum Aktionspreis.

Vergrößern Samsung-SSD T7 Touch zum Dealpreis bei Amazon © Samsung / Amazon

Beim Versandriesen Amazon läuft vom 1. bis 15. Juli 2020 die große Sommerangebote-Aktion. Während der Verkaufsaktion gibt es dabei täglich auf viele Produkte Rabatte von bis zu 40 Prozent.

In den Sommerangeboten bei Amazon gibt es heute die portable Samsung-SSD T7 Touch in verschiedenen Größen zu Top-Preisen. Darunter die Varianten in 500 GB, 1 TB sowie 2 TB. Die externe T7-SSD von Samsung erlaubt eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 1000 MB/s sowie eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1050 MB/s. Die SSD kommt in einer kompakten Bauweise, ausgestattet mit USB-Typ-C-Anschluss und zwei mitgelieferten USB-Kabeln: Typ-C auf C sowie Typ-C auf A, so wird die Verbindung zu PCs, Macs, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen ermöglicht. Mit der AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung lässt sich die T7 Touch auf Wunsch per Fingerabdrucksensor oder Passwort entsperren.

Die verschiedenen Varianten der Samsung T7 Touch aus dem Angebot haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Samsung T7 Touch

Portable SSD, 500 GB, USB 3.2 Gen.2, Externe SSD, Metallic Black

für 119,99 statt 144,89 Euro

Samsung T7 Touch

Portable SSD, 1 TB, USB 3.2 Gen.2, Externe SSD, Metallic Black

für 181,99 statt 206,52 Euro

Samsung T7 Touch

Portable SSD, 2 TB, USB 3.2 Gen.2, Externe SSD, Metallic Black

für 359,99 statt 393,81 Euro

