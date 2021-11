Samsung-SSD 870 EVO zum Top-Preis bei Amazon

René Resch

Die beliebte Samsung-SSD 870 EVO erhalten Sie mit 1, 2 oder 4 TB Speicherplatz bei Amazon aktuell zum Deal-Preis.

Vergrößern Samsung-SSD zum Top-Preis bei Amazon © Amazon / Samsung

Bei Amazon erhalten Sie aktuell die beliebte Samsung-SSD 870 EVO in verschiedenen Speichergrößen zum tollen Preis. Gerade die Preise für die 1-TB-, 2-TB- und 4-TB-Varianten sind dabei hervorzuheben.

Dass es sich hierbei um starke Deals handelt, verrät auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Die Samsung 870 EVO mit 1, 2 & 4 TB Speicherplatz gibt es bei keinem anderen Händler günstiger.



Die SSD 870 EVO liefert eine sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 560 MB/s bzw. bis zu 530 MB/s und eine I/O-Leistung von bis zu 98.000 IOPS lesend und 88.000 IOPS schreibend. Für die 870 EVO verspricht der Hersteller Samsung dabei eine umfassende Kompatibilität mit verschiedensten Systemumgebungen und eine lange Lebensdauer.

