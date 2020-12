Samsung: Randloses 110-Zoll-Monster-TV mit Micro-LED

Hans-Christian Dirscherl

Samsung verkauft ab 2021 einen 110 Zoll (2,79 m) großen TV, der die Vorteile von OLED und LED vereinigen soll.

Vergrößern Samsung: Randloses 110-Zoll-Monster-TV mit MicroLED © Samsung

Samsung hat einen 110-Zoll-Fernseher (2,79 Meter Bildschirmdiagonale) vorgestellt . Nahezu ohne sichtbaren Rand. Bei dem Bildschirmpanel handelt es sich um Micro-LED-Technik.

Samsung verspricht lebensechte Farben und exakte Helligkeit mit 4K-Auflösung und 8 Millionen Pixeln. Die Vorderseite des Fernsehers wird laut Samsung zu 99,99 Prozent vom Bildschirm eingenommen. Der Fernseher besitzt also so gut wie keinen Rand. Trotzdem will Samsung ein „majestätisches“ Soundsystem verbaut haben. Der Klang soll dem eines 5.1-Soundsystems entsprechen. Nur eben ohne externe Lautsprecher.



Samsung verspricht, dass Fernseher mit Micro-LED-Technik ähnlich satte Schwarztöne wie OLED-TVs bereitstellen können und damit ein vergleichbar kontrastreiches Bild wie OLED-Fernseher liefern können. Doch da Micro-LEDs anders als OLEDs nicht organischen Ursprungs sind, sollten Micro-LED-Fernseher zumindest theoretisch länger haltbar sein. Auch das zumindest von älteren OLED-TVs bekannte „Einbrennen“-Problem gibt es bei einem Micro-LED-Fernseher nicht. Samsung schätzt die Lebenserwartung auf 100.000 Betriebsstunden.



Den neuen „110-Zoll-Micro-LED-TV“ können Technik-Enthusiasten in Südkorea ab sofort vorbestellen. Im ersten Quartal 2021 will Samsung dann den weltweiten Verkauf beginnen. Die spannendste Frage lässt Samsung aber unbeantwortet: Was kostet der Riesen-Fernseher? Der Preis dürfte aber in jedem Fall das Potenzial haben, den Blutdruck eines Kaufinteressenten massiv in die Höhe zu treiben.

Den neuen Fernseher dürfte sich zum Verkaufsstart zwar kaum jemand leisten können. Doch dessen Micro-LED-Technik dürfte bald Einzug halten in kleinere und damit bezahlbare TV-Geräte. Samsung soll bereits kleinere TVs mit Micro-LED-Technik entwickeln.



Samsung stellt 75-Zoll-Micro-LED-TV vor



The Wall Luxery: Samsung-TV mit 7,4 Meter Bilddiagonale