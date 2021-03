Samsung: Neues Galaxy Note kommt wohl erst 2022

René Resch

Die Vorstellung eines neuen Galaxy Note wird in diesem Jahr immer unwahrscheinlicher. Der Grund.

Vergrößern Samsung Galaxy Note: Chip-Knappheit sorgt für Schwierigkeiten © Samsung

Samsung wird dieses Jahr wohl kein neues Galaxy Note mehr veröffentlichen. D as berichtet Bloomberg. Das Problem sei, dass Hersteller wie etwa Qualcomm die hohe Nachfrage nach Chips nicht bedienen könnten.

Bisher hatte Samsung je zwei Flaggschiff-Smartphones pro Jahr vorgestellt. Dass Galaxy S kam dabei meist im Frühjahr, im zweiten Halbjahr folgte dann das Note. Samsungs Mobile-Chef und Co-CEO Koh Dong-jin äußerte sich nun gegenüber Bloomberg zu der Lage. Durch die anhaltende Chip-Knappheit werde es schwierig ein neues Galaxy-Note für das Jahr 2021 vorzustellen. Es kann sein, dass sich das Note auf das nächste Jahr verschiebe:

"Es gibt ein ernsthaftes Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage von Chips im IT-Sektor weltweit. [...] Trotz des schwierigen Umfelds treffen sich unsere Wirtschaftsführer mit Partnern in verschiedenen Ländern, um diese Probleme zu lösen. Es ist schwer zu sagen, ob das Problem der Knappheit zu 100 Prozent gelöst werden kann." "Die Note-Serie ist als High-End-Modell in unserem Geschäftsportfolio etabliert. [...] Es könnte problematisch werden, zwei Flaggschiff-Modelle in einem Jahr vorzustellen, sodass es eventuell nicht möglich ist, das Note-Modell im zweiten Halbjahr zu veröffentlichen. Der Zeitpunkt der Markteinführung des Note-Modells kann geändert werden, aber wir versuchen, ein Note-Modell im nächsten Jahr zu veröffentlichen."

Knappheit wird alle "außer Apple" treffen

Weiterhin geht Samsung davon aus, dass es demnächst in mehreren Sektoren zu Engpässen kommen wird. Davon soll dann auch der PC- und TV-Markt betroffen sein: "Das knappe Angebot an Qualcomm AP-Chips, die von TSMC produziert werden, betrifft alle außer Apple", sagte MS Hwang, Analyst bei Samsung Securities. "PCs werden bald von der knappen Versorgung mit Display-Treiber-ICs betroffen sein, und die Rentabilität von Fernsehern wird durch die steigenden Preise für LCD-Panels beeinträchtigt."