Samsung: Kein Galaxy Note 21 am 11.8. - dafür aber neuer S-Pen

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat jetzt auch offiziell bestätigt: Es gibt vorerst kein neues Galaxy-Note-Modell. Das wird am 11. August gezeigt.

Vergrößern Das Galaxy Note 20 erhält vorerst keinen Nachfolger © Samsung

Samsung hat kürzlich für den 11. August 2021 den nächsten Unpacked-Event angekündigt, der wieder nur virtuell stattfinden und per Live-Stream übertragen wird. In einem Blog-Beitrag hat Samsungs Mobile-Chef TM Roh nun offiziell bestätigt, dass bei der Veranstaltung kein neues Modell der Galaxy-Note-Reihe vorgestellt werden wird. Gerüchte darüber, dass es in diesem Jahr kein neues Note-Modell geben wird, gab es schon seit einiger Zeit, wie wir unter anderem auch hier berichteten.

"Anstatt ein neues Galaxy Note vorzustellen, werden wir diesmal die beliebten Note-Funktionen auf weitere Samsung Galaxy-Geräte ausweiten", erklärt TM Roh in seiner Vorschau auf den Unpacked-Event.

S-Pen für faltbare Smartphones

Die Veranstaltung am 11. August, ab 16 Uhr deutscher Zeit steht unter dem Motto "Sei bereit, dich zu entfalten". Allein das hat schon darauf hingedeutet, dass Samsung sich auf die Vorstellung der neuen Generation seiner faltbaren Smartphones konzentrieren wird. Es werden das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 gezeigt. Das bestätigt auch TM Roh in dem Blog-Beitrag mit den Worten: "Ich freue mich, sagen zu können, dass unsere dritte Generation von faltbaren Geräten erstaunliche neue Multitasking-Fähigkeiten und verbesserte Langlebigkeit für noch mehr Menschen auf der ganzen Welt eröffnen wird."

Den S-Pen soll es zum ersten Mal auch für die faltbaren Smartphones geben. Außerdem arbeite man für die Entwicklung der neuen Geräte mit großen Unternehmen wie Microsoft und Google zusammen.



Das kommende Galaxy Z Fold, so Roh, werde das Beste kombinieren, was Smartphones und Tablets zu bieten haben und neue Möglichkeiten zum Arbeiten, Verbinden und Gestalten mitbringen. Beim neuen Z Flip verspricht Roh "einen noch raffinierteren Stil" und den Einsatz langlebigerer und stärkerer Materialien.