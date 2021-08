Samsung: Gute Nachricht für alle Galaxy-Besitzer

Panagiotis Kolokythas

Samsung will auf die Kritik seiner Nutzer hören und die Werbung in den eigenen Android-Apps wieder entfernen.

Vergrößern Samsung will die Werbung aus seinen eigenen Android-Apps wieder entfernen © Mr.Mikla / Shutterstock.com

Es gibt eine gute Nachricht für alle Besitzer eines Galaxy-Smartphones und -Tablets von Samsung: Der Hersteller will die Werbung, die in den eigenen, vorinstallierten Apps erscheint, wieder entfernen. Das berichtet jedenfalls Sammobil. Demnach habe Samsungs Mobile-Chef TM Roh in einem virtuellen Town-Hall-Meeting mit Mitarbeitern dies angekündigt.

Ein Mitarbeiter habe in dem Meeting gefragt, warum in den auf den Galaxy-Geräten vorinstallierten Samsung-Apps seit einiger Zeit Werbung eingeblendet werde. Darauf antwortete TM Roh dann, dass man auf die Stimmen der Mitarbeiter und Käufer höre, und diese Werbung daher entferne. Konkret etwa in den Apps Samsung Wetter, Samsung Themes, Samsung Pay und weiteren Apps. Wann genau die Werbebotschaften aus den Apps verschwindet, verriet Roh nicht, die Rede war lediglich von "in künftigen Versionen". Es kann also dauern, bis die entsprechenden One-Ui-Updates bei den Nutzern landen.



Man habe, so TM Roh, nach neuen Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Inhalte und Werbedienste gesucht, um das Galaxy-Ökosystem zu stärken. Die wichtigste Aufgabe sei es, das Kundenerlebnis auf dieser Basis zu erneuern. Später erklärte ein Samsung-Sprecher, dass die Kritik der eigenen Mitarbeiter "absolut notwendig" für den Erfolg und die Weiterentwicklung des Unternehmens sei.

Samsung ist unter Druck

Laut jüngsten Zahlen hat der chinesische Hersteller Xiaomi seinen südkoreanischen Konkurrenten Samsung im vergangenen Monat zum ersten Mal überholt. Xiaomi ist damit aktuell der größte Smartphone-Hersteller, wie wir auch kürzlich berichteten. Grund dafür sind vor allem Produktionsprobleme, die Samsung aufgrund der Corona-Krise plagen. Es wird aber erwartet, dass sich die Lage bald wieder verbessert. Außerdem soll sich das Galaxy S21 schlechter als der Vorgänger Galaxy S20 verkauft haben. Den Analysten von Counterpoint zufolge konnte Samsung nur 13,5 Millionen Galaxy S21 in der ersten Jahreshälfte verkaufen, während es beim Galaxy S20 im gleichen Zeitraum um die 25 Millionen Geräte waren.



