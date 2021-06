Samsung Gaming-Monitore beim Amazon Prime Day: Lohnen sich die Angebote?

Sebastian Schenzinger

Amazon hat im Zuge des Prime Days verschiedene Gaming-Monitore von Samsung reduziert. Doch auch wenn der Versandriese mit satten Rabatten winkt, gibt es viele Modelle bei anderen Händlern günstiger.

Vergrößern Den Samsung C27RG50FQU gibt es im Zuge des Amazon Prime Day im Sonderangebot. © Samsung

Im Zuge des Amazon Prime Day am 21. und 22. Juni hat der Versandriese diverse Gaming-Monitore von Samsung reduziert. Aber nicht alle Angebote sind auch wirklich empfehlenswert, so gibt es so manches Modell bei anderen Online-Shops bereits günstiger. Wir haben alle Modelle geprüft und verraten Ihnen, wobei es sich wirklich um ein Schnäppchen handelt und welcher Shop am günstigsten ist:

Samsung C27RG54FQU

- 27 Zoll bei 1920 x 1080 Pixeln

- 4ms Reaktionszeit

- Curved VA-Panel

- 240 Hz mit AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync Compatible

- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2

- für 229 Euro bei Amazon (15 Prozent Rabatt)

- ab 270 Euro im Preisvergleich

Samsung U28R552UQR

- 28 Zoll bei 3840 x 2160 Pixeln

- 4ms Reaktionszeit

- IPS-Panel mit HDR10

- 60 Hz mit AMD FreeSync

- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2

- für 283 Euro bei Amazon

- ab 280 Euro bei Mindfactory

Samsung U32J590UQR

- 31,5 Zoll bei 3840 x 2160 Pixeln

- 4ms Reaktionszeit

- VA-Panel

- 60 Hz mit AMD FreeSync

- 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2

- für 329 Euro bei Amazon

- ab 292 Euro bei Mindfactory

Samsung S34J550WQR

- 34 Zoll bei 3440 x 1440 Pixeln

- 4ms Reaktionszeit

- VA-Panel

- 60 Hz mit AMD FreeSync

- 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2

- für 349 Euro bei Amazon

- ab 323 Euro bei edigital

Samsung G7

- 27 Zoll bei 2560 x 1400 Pixeln

- 1ms Reaktionszeit

- Curved VA-Panel mit DisplayHDR 600 und Quantum Dot

- 240 Hz mit AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible

- 1x HDMI 2.0, 2x DP 1.4

- für 499 Euro bei Amazon (1 Prozent Rabatt)

- ab 506 Euro im Preisvergleich

Samsung Odyssey G9

- 49 Zoll bei 5120 x 1440 Pixeln

- 1ms Reaktionszeit

- Curved VA-Panel mit DisplayHDR 1000 und Quantom Dot

- 240 Hz mit AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible

- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- für 1299 Euro bei Amazon

- ab 1238 Euro bei Mindfactory

