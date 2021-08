Samsung Galaxy Z Flip3 oder Fold3 jetzt vorbestellen und Prämien sichern

Oliver Eismann

Lust auf ein faltbares Smartphone der neuesten Generation? O2 bietet die faltbaren Galaxy-Modelle Z Flip3 5G und Z Fold3 5G ab sofort im Einzelkauf und mit Tarifkombinationen. Bonus für Vorbesteller: Sie profitieren von einer Eintauschprämie für das Altgerät von 200 Euro über dem Gebrauchtwert.

Vergrößern Kassieren Sie bei Vorbestellung eines Galaxy Z Flip3 5G oder Fold3 5G eine Eintauschprämie für Ihr altes Smartphone in Höhe von 200 Euro zuzüglich zum Altgerätepreis. © Samsung

Ein Smartphone mit faltbarem Display ist noch immer etwas Besonderes und sorgt für neugierige Blicke. Das gilt erst recht für die brandneuen Galaxy-Z-Modelle Flip3 5G und Fold3 5G von Samsung. Der südkoreanische Hersteller hat Modellpflege betrieben und die Preise etwas nach unten korrigiert. Wie gehabt klappen Sie das Flip3 nach oben auf und das Fold3 wie ein Buch zur Seite. O2 hat sich ein Kontingent der Geräte gesichert und interessante Vorbesteller-Pakete geschnürt, die Sie ab sofort buchen können.

Galaxy Z Flip3 5G vorbestellen

Galaxy Z Fold3 5G vorbestellen

Sie haben die Wahl zwischen Angebotstarifen für Neukunden und junge Leute. Im Vorkauf sparen Sie die Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Außerdem bietet O2 die Klapp-Galaxys ohne Tarif zur Einmalzahlung oder Ratenkauf an. Die Auslieferung startet am 27. August 2021.

Eintauschprämie: Samsung lässt 200 Euro zusätzlich zum Altgerätepreis springen

Starker Umsteigerbonus: Entscheiden Sie sich bis zum 26. August 2021 für das Galaxy Z Flip3 5G oder das Galaxy Z Fold3 5G, gibt’s von Samsung 200 Euro Eintauschprämie on top zum aktuellen Wert Ihres Altgeräts . Obendrein ist Samsungs Servicepaket Care+ für 12 Monate dabei.

Und so funktioniert es:

Bestellen Sie das Galaxy Z Flip3 5G oder das Galaxy Z Fold3 5G bis zum 26. August 2021 über die O2-Angebotsseite vor.

Ihr teilnahmeberechtigtes Gerät registrieren Sie im Zeitraum 27. August bis 3. Oktober 2021 bei Samsung unter https://www.samsung.com/de/offer/galaxy-angebot/ .

Schicken Sie Ihr Altgerät ein – den Zeitwert ermitteln Sie unter https://tradein.teqcycle.com/samsung . Nach Prüfung erhalten Sie die Tauschprämie.

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip3 5G © Samsung

Flip- oder Fold-Modell?

Welches Falthandy von Samsung zu Ihnen passt, hängt vor allem von Ihren Vorlieben ab.

Zum Aufklappen: Galaxy Z Flip3 5G. Das Flip3 lässt sich trotz seines 6,7 Zoll großen Displays durch ein horizontales Scharnier platzsparend verstauen und am Körper tragen. Es ist eine gute Wahl für Nutzer, die viel unterwegs sind. Zusammengefaltet erinnert das Flip3 an ein typisches Klapphandy. Ein 1,9-Zoll-Extrabildschirm vorne am Gerät versorgt Sie mit Benachrichtigungen – das erspart häufiges Aufklappen. Nettes Goodie: Der Zweitbildschirm zeigt Selfie an, die Sie mit der Hauptkamera schießen. Samsung bietet das Galaxy Z Flip3 5G ist in Cream, Phantom Green, Lavender und Phantom Black an.

Vergrößern Das Galaxy Z Flip3 5G ist in den Farben Cream, Phantom Green, Lavender und Phantom Black erhältlich. © Samsung

Größe aufgeklappt: 166,0 x 72,2 x 6,9 mm

Größe geschlossen: 86,4 x 72,2 x 17,1 mm

Gewicht: 183 g

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 888

Arbeitsspeicher: 8 GB

Speicherkapazität: 128 GB / 256 GB

Kamera: 10 Megapixel Frontkamera, 12 Megapixel Dual-Hauptkamera

Konnektivität: HSPA+, HSUPA, GPS, WLAN (WiFi 6), Bluetooth 5.1, NFC, LTE, 5G

Display: 2.640 x 1.080 Pixel Dynamic AMOLED (Hauptdisplay), 260 x 512 Pixel (Nebendisplay)

SIM: Nano-SIM + eSIM-fähig

Akku: 3.300 mAh

Gesprächszeit: bis zu 26 Stunden (Herstellerangabe)

Galaxy Z Flip3 5G vorbestellen

Wie sich Samsungs Falt-Handys Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 im Hands-On schlagen, lesen Sie hier .

Zum Umklappen: Galaxy Z Fold3 5G. Das Fold3 kommt mit zwei Bildschirmen. Vorne sitzt ein 6,2-Zoll-Display mit 2268 x 832 Bildpunkten, innen ein 7,6 Zoll großes Flat-Display auf AMOLED-Basis mit 2208 x 1768 Pixel. Aufgeklappt wie ein Buch wird das Fold3 5G zum Mini-Tablet mit XXL-Displayfläche. Entscheiden Sie sich für das Fold3, wenn Sie Ihr Smartphone häufiger zum Videogucken, Lesen und Zocken nutzen möchten. Wermutstropfen bleibt auch beim neuen Fold3 die leicht klobige Anmutung nach dem Zuklappen. Zu haben ist das Galaxy Z Fold3 5G in Grün, Schwarz und Silber.

Vergrößern Aufgeklappt punktet das Galaxy Z Fold3 5G mit einem üppigen Bildschirm, zusammengefaltet ist allerdings keine schlanke Gazelle. © Samsung

Größe geöffnet: 158,2 x 128,1 x 6,4 mm

Größe geschlossen: 158,2 x 67,1 x 16 mm

Gewicht: 271 g

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 888

Arbeitsspeicher: 12 GB

Speicherkapazität: 256 GB / 512 GB

Kamera: 10 Megapixel Frontkamera, 12 Megapixel Dual-Hauptkamera

Konnektivität: HSPA+, HSUPA, GPS, WLAN (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, LTE, 5G

Display: 2.640 x 1.080 Pixel Dynamic AMOLED (Hauptdisplay), 260 x 512 Pixel (Nebendisplay)

SIM: Nano-SIM + eSIM-fähig

Akku: 4.400 mAh

Gesprächszeit: bis zu 34 Stunden

Galaxy Z Fold3 5G vorbestellen

Tipp für Fold3-5G-Interessenten: Bei Vorbestellung bis 26. August 2021 erhalten Sie zur Eintauschprämie und Samsung Care+ noch ein kostenloses Note-Package bestehend aus S-Pen-Eingabestift, Flip Cover und 25-Watt-Ladegeräte. Voraussetzung ist die Registrierung des teilnahmeberechtigten Smartphones in der Samsung-Members-App bis 3. Oktober 2021.

O2-Tarifbespiele für das Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Flip3 5G mit 128 GB im Free M

20 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

O2 Allnet-Flat: Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

49,99 Euro monatlich für Handy (24 Raten) und Tarif

1,00 Euro einmalig für das Handy

4,99 Euro Versandkosten

Galaxy Z Flip3 5G mit 256 GB im Free M

20 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

O2 Allnet-Flat: Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

51,99 Euro monatlich für Gerät (24 Raten) und Tarif

1,00 Euro einmalig für das Handy

4,99 Euro Versandkosten

Galaxy Z Flip3 5G mit 256 GB im Tarif Free M

O2-Tarifbespiele für das Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Fold3 5G mit 256 GB im Free M

20 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

O2 Allnet-Flat: Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

89,99 Euro monatlich für Gerät (24 Raten) und Tarif

1,00 Euro einmalig für das Handy

4,99 Euro Versandkosten

Galaxy Z Fold3 5G mit 512 GB im Free M

20 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

O2 Allnet-Flat: Telefon- & SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

89,99 Euro monatlich für Handy (24 Raten) und Tarif

149,00 Euro einmalig für das Handy

4,99 Euro Versandkosten

Galaxy Z Fold3 5G im Tarif Free M