Samsung Galaxy Z Flip in erstem Video geleaked

Denise Bergert

Leaker Ben Geskin hat auf Twitter ein erstes mutmaßliches Hands-On-Video des Falt-Smartphones Samsung Galaxy Z Flip veröffentlicht.

Vergrößern Der Galaxy-Fold-Nachfolger wird voraussichtlich am 11. Februar enthüllt. © Samsung

Nach zahlreichen Leaks von angeblichen Fotos und Render-Bildern von Samsungs neuem Falt-Smartphone Galaxy Z Flip, folg in dieser Woche ein erstes mutmaßliches Hands-On-Video. Leaker Ben Geskin hat über den Micro-Blogging-Dienst Twitter einen kurzen Video-Clip veröffentlicht , der das Galaxy Z Flip in Aktion zeigen soll. Im Video ist der neue Clamshell-Formfaktor des Samsung-Smartphones zu sehen. Im zugeklappten Zustand ist das Smartphone fast quadratisch und sollte sich auf diese Weise relativ leicht in der Hosen- oder Jackentasche verstauen lassen. Ein kleines Display neben dem Kamera-Modul zeigt auf Wunsch die Uhrzeit, das Datum und den aktuellen Akkustand an.

Das Galaxy Z Flip lässt sich dem Video zufolge auch mit nur einer Hand aufklappen. In diesem Zustand ist das Smartphone geringfügig höher als ein herkömmliches Smartphone. Hier kommt auch das große faltbare Display mit abgerundeten Ecken zum Vorschein. Die Front-Kamera bringt Samsung in einem Punch-Hole in der oberen Display-Mitte unter. Unklar ist jedoch noch, ob zum Schutz des Displays wieder eine Kunststoff-Folie oder ultra-dünnes Glas zum Einsatz kommt. Mit der offiziellen Enthüllung des Galaxy Z Flip rechnen Branchen-Experten am 11. Februar im Rahmen von Samsungs Unpacked Event .