Samsung Galaxy Z Flip: Falt-Handy komplett geleakt

Dennis Steimels

Es sind alle Infos und Bilder zu Samsungs zweitem faltbaren Smartphone Galaxy Z Flip - auch bekannt als Galaxy Bloom - aufgetaucht. Hier finden Sie die Details.

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip: Alle Bilder und Infos © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Auf das Galaxy Fold folgt jetzt mit dem Galaxy Z Flip das zweite faltbare Smartphone von Samsung. Das Konzept ist jedoch ein anderes. Das Galaxy Z Flip - auch unter dem Codenamen Galaxy Bloom bekannt - ist wie das Motorola Razr horizontal statt vertikal klappbar. Etwa zwei Wochen vor dem Marktstart sind jetzt bei Winfuture.de alle Infos zu Specs und Bilder des Z Flip aufgetaucht.

Galaxy Z Flip kommt mit 2 Displays und Falt-Funktion

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip mit 6,7 Zoll Display © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Im eingeklappten Zustand ist das Galaxy Z Flip super kompakt und misst gerade mal 87,4 Millimeter in der Länge - damit sollte es in jede Hosentasche passen, auch wenn es mit 17,3 Millimetern dicker als üblich ist. Samsung bringt unter der Glasrückseite einen Super-AMOLED-Bildschirm mit 1,06 Zoll und Always-On-Funktion an, damit Sie die wichtigsten Benachrichtigungen auf einen Blick haben.

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip auf- und zugeklappt © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Klappen Sie das Z Flip auf, wächst es auf 167,9 Millimeter Länge an, damit ist es etwas größer als ein Galaxy S10+ (im Test) , das 157,6 Millimeter lang ist. Das Dynamic-AMOLED-Display kommt im 22:9-Format und misst 6,7 Zoll in der Diagonalen. Die Auflösung ist mit 2636 x 1080 Pixeln (FullHD+) gut. Wie bei der Galaxy S20-Serie (alle Infos) bringt Samsung die Frontkamera direkt oben und mittig im Display an - Samsung nennt dieses Design Infinity-O. Wie Winfuture berichtet, soll das Display durch "Ultra Thin Glass" geschützt sein, das besser als die Folie auf dem Galaxy Fold sein soll.



Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip mit Standfunktion © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Stand-Funktion : Das Z Flip soll man außerdem einfach auf den Tisch stellen und nur halb aufklappen können, damit spendiert Samsung dem Gerät eine einfach Ständerfunktion.

Weitere Ausstattung des Galaxy Z Flip ist top

CPU & Speicher: Als Motor dient dem Galaxy Z Flip der Qualcomm Snapdragon 855+ mit 8 Kernen und bis zu 2,84 GHz Taktung. Hinzu kommen satte 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher, der jedoch nicht mit einer Micro-SD-Karte erweiterbar sein soll. Der schnelle 5G-Standard wird nicht an Bord sein.



Kamera: Auf der Rückseite des Galaxy Z Flip sitzt eine Dual-Kamera mit einer 12 Megapixel Standard-Kamera und einer Ultra-Weitwinkelkamera mit einem 123 Grad breitem Sichtfeld und ebenfalls 12 Megapixeln. Videos sollen in 5K bei 60 Bildern pro Sekunde möglich sein. Die 10-Megapixel-Frontkamera besitzt genau wie die Hauptkamera einen Autofokus für bessere Aufnahmen.



Akku: Der Akku im Galaxy Z Flip ist zweigeteilt und kommt insgesamt auf eine Kapazität von 3300 mAh. Sie laden das Handy mit dem 15-Watt-Netzteil über USB-C auf oder optional auch kabellos mit bis zu 9 Watt.

Alle weiteren Specs finden Sie in dieser Tabelle:

Daten Galaxy Z Flip Galaxy S20 Ultra Galaxy S10+ Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,7 Zoll, FHD+ | 1,06 Zoll (300 x 116) 6,9 Zoll, QHD+ 6,4 Zoll, QHD+ Hauptkamera Dual-Cam Quad-Kamera Triple-Cam Kameradetails 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 4K 60fps 108 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 58 MP Tele | ToF | 8K 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele | 4K 60fps Frontkamera 10 MP | 4K 10 und 8 MP | 4K Video Prozessor Snapdragon 855+ Exynos 990 Exynos 9820 CPU-Daten bis zu 2,84 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 oder 16 GB RAM 8 oder 12 GB RAM Speicher 256 GB 128, 256 oder 512 GB 512 GB oder 1 TB erweiterbar? nein ja | Micro-SD ja | Micro-SD Dual-SIM ja | Hybrid ja | Hybrid Akku 3300 mAh 5000 mAh 4100 mAh Maße Zu: 87,4 x 73,6 x 17,3mm | auf: 167,9 x 73,6 x 7,2mm 157,6 x 74,1 x 7,8mm Gewicht 183 Gramm 175 Gramm Preis (UVP) wahrscheinlich 1500€ wahrscheinlich 1349 bis 2549€ 1249 - 1599€ Marktstart wahrscheinlich 14. Februar 2020 Ende Februar 2020 8. März 2019

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy Z Flip

Es wird vermutet, dass Samsung das Galaxy Z Flip im Rahmen des Galaxy S20-Events am 11. Februar vorstellen wird. Laut Winfuture soll das Klapp-Handy von Samsung bereits am 14. Februar verfügbar sein und etwa 1500 Euro kosten. Das Handy soll es in den Farben Schwarz und Violett geben.