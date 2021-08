René Resch

Bezüglich des "Samsung Unpacked"-Events hat der südkoreanische Hersteller seine neuen Smartwatches vorgestellt.

Vergrößern Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic vorgestellt © Samsung

Samsung hat zu seinem "Galaxy Unpacked"-Event neben den neuen Smartphones und Buds auch seine neuen Smartwatches "Galaxy Watch4" und "Galaxy Watch4 Classic" vorgestellt. Die neuen Smartwatches mit Wear OS können ab sofort im Samsung Online Shop vorbestellt werden:

Samsung setzt auf Wear-OS und starke innere Werte

Die beiden Smartwatches sind die ersten Galaxy-Watches, die mit dem Samsung-Betriebssystem Wear-OS ausgestattet sind, das Samsung gemeinsam mit Google entwickelt hat. Weiterhin verwenden die neuen Smartwatches die Benutzeroberfläche "One UI Watch" in der Version 3.0. Im Zusammenspiel sollen die neuen Watches von Samsung so eine nahtlose Benutzererfahrung bieten.

Neben dem eleganten und robustem Design können sich aber auch die Specs sehen lassen, die bei beiden Modellen nahezu identisch sind. Beide kommen mit einem Super-AMOLED-Display in Größen zwischen 40 - 46 mm, 5-nm-Dual-Core-Prozessoren mit bis zu 1,18 GHz, 1,5 GB Arbeitsspeicher sowie 16 GB internen Speicherplatz, wovon sie etwa 7,6 GB frei nutzen können. Zudem sind beide Uhren mit LTE, Bluetooth, WLAN, NFC, GPS und allerhand Sensoren ausgestattet: Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyrosensor und Samsung BioActive-Sensor.

Vergrößern Samsung Galaxy Watch4 © Samsung

BioActive-Sensor für Messungen von Blutdruck, EKG und Sauerstoffsättigung

Bei Samsungs BioActive-Sensor handelt es sich um einen 3-in-1-Sensor der auf Basis eines Chips drei unterschiedliche Sensoren zur Messung nutzt. So können Nutzer damit ihren Blutdruck überwachen, ein EKG erstellen oder die Sauerstoffsättigung messen und die Zusammensetzen ihres Körpers analysieren. Samsung schreibt dazu: "Die Analyse liefert Daten zur Skelettmuskelmasse, dem Grundumsatz sowie zum Körperwasser- und Körperfettanteil. In nur 15 Sekunden erfasst der Sensor mehr als 2.400 Datenpunkte, wodurch sich die Zusammensetzung des Körpers in nur wenigen Schritten analysieren lässt."

Weiterhin bieten die neuen Galaxy-Watches eine breite Palette an Funktionen, wie etwa die Fitness-Funktionen für Workouts und Gruppenübungen aber auch Schlafmuster der Nutzer können überwacht werden. Die neuen Modelle können so zum Beispiel auch Schnarch-Geräusche wahrnehmen.

Bei den LTE-Varianten können Nutzer dank e-SIM ihr Smartphone zukünftig zu Hause lassen, ohne dadurch einen wichtigen Anruf zu verpassen. Die Daten beider Geräte werden so durchgehend synchronisiert. Anrufe und Nachrichten können auch über die Smartwatch direkt beantwortet werden. Für die nötige Ausdauer der Watches liefert der Akku der neuen Galaxy Watch4-Serie bis zu 40 Stunden Leistung. Wenn die Zeit drängt, kann dieser auch schnell geladen werden. Eine Ladung von 30 Minuten reicht laut Samsung für bis zu 10 Stunden Nutzungsdauer.

Vergrößern Samsung Galaxy Watch4 Classic © Samsung

Die "Galaxy Watch4" und die "Galaxy Watch4 Classic" sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 27. August deutschlandweit erhältlich.

Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic: Die Specs

Die beiden Modelle unterscheiden sich nur geringfügig. Die Galaxy Watch4 kommt in den Größen 40 mm und 44 mm, die Watch4 Classic in 42 oder 46 mm. Beide Anzeigen der Uhren werden durch Cornings Gorilla-Glas-DX geschützt wobei die Watch4 mit Gorilla-Glas-DX+ daherkommt. Die Akkus unterscheiden sich je nach Größe, die kleineren Varianten bieten 247 mAh, die größeren 361 mAh.

Die restlichen Specs teilen sich beide Galaxy-Watches:

Anzeige: Super AMOLED

CPU: 5 nm Dual-Core Prozessor (1,18 GHz)

OS: Wear OS powered by Samsung

UI: One UI Watch 3.0

RAM: 1,5 GB

Speicherplatz: 16 GB (ca. 7,6 GB frei verfügbar)

Konnektivität: LTE, Bluetooth 5.0, WLAN, Wi-Fi, NFC, GPS / GLONASS / Beidou / Galileo

Sensoren: Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyrosensor, Samsung BioActive Sensor (Herzfrequenz, EKG und BIA)

Haltbarkeit: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G (Militärstandard)

Kompatibilität: Android 6.0 oder darüber & mindestens 1,5 GB RAM

Preise und Farben

Die Galaxy Watch4 kommt in den Farben Schwarz, Silber, Pink und Gold, die Galaxy Watch4 Classic dagegen nur in Schwarz und Silber. Die Preise unterscheiden sich je nach Größe und Variante:

Galaxy Watch4, 40 mm, Bluetooth für 269 Euro UVP



Galaxy Watch4, 40 mm, LTE für 319 Euro UVP



Galaxy Watch4, 44 mm, Bluetooth für 299 Euro UVP

Galaxy Watch4, 44 mm, LTE für 349 Euro UVP