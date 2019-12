Samsung Galaxy Watch Active so günstig wie nie am Cyber Monday

Dennis Steimels

Amazon bietet heute die Smartwatch Galaxy Watch Active mit 129,99 Euro deutlich günstiger als die Konkurrenz an.

Vergrößern Galaxy Watch Active besonders günstig bei Amazon © Samsung

Auch nach dem Black Friday können Sie am heutigen Cyber Monday ordentlich Geld sparen. So bekommen Sie bei Amazon die Samsung Galaxy Watch , mit vielen Fitnessfunktionen und integriertem Pulsmesser, bereits für 129,99 Euro und damit 20 Euro günstiger als das nächst bessere Angebot in unserem Preisvergleich . Das Angebot gilt nur heute.



Samsung Galaxy Watch Active für nur 129,99 Euro bei Amazon ansehen

Falls Sie zu der Watch noch ein passendes Smartphone suchen, dann können wir Ihnen das Galaxy S10e (zu Amazon) empfehlen, das Amazon derzeit für lediglich 449 Euro listet - und damit satte 80 Euro günstiger als das niedrigste Angebot im PC-WELT-Preisvergleich. Obendrauf gibt es übrigens noch eine verlängerte Garantie von insgesamt drei Jahren. Auch dieses Angebot gilt nur heute.

Samsung Galaxy S10e + 3 Jahre Garantie für 449 Euro bei Amazon ansehen

Infos zur Galaxy Watch Active

Gegenüber der Vorgänger-Watch fällt die bisherige drehbare Lünette weg und die Größe schrumpft auf 39,5 x 39,5 mm und 10,5 mm Höhe. Vielen Kunden war die Galaxy Watch offensichtlich etwas zu groß. Das Gewicht gibt Samsung mit 25 Gramm an, mit Standard-Armband sind es 46 Gramm. Der 1,1-Zoll-Corning-Gorilla-Glass-3-Bildschirm ist ein Super-Amoled-Display mit 360 x 360 Pixel Auflösung und 280 ppi. Ein 230-mAh-Akku versorgt die Smartwatch mit Strom. Die „Laufzeit bei normaler Nutzung“ gibt Samsung mit 45 Stunden an. Es dauert 140 Minuten, bis die Uhr kabellos wieder ganz aufgeladen ist. Ein Exynos-9110-Dualcore-Prozessor mit 1,15 GHz treibt die Uhr an und kann 768 MB RAM nutzen. 4 GB ist der interne Speicher groß, Sie können Musiktitel beispielsweise direkt auf der Uhr speichern. Zur Verbindungsaufnahme dient Bluetooth 4.2 oder WLAN b/g/n sowie NFC.

Deal-Alert: Verpassen Sie kein Top-Angebot!

So verpassen Sie keine Schnäppchen

Amazon-Shopping App herunterladen und 15 Euro-Gutschein sichern

Deals von PC-WELT abonnieren:



Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus und zeigt sie dann in diesem Beitrag. Melden Sie sich zusätzlich bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter.

Regelmäßig Angebotsseite vom Amazon überprüfen:

Um vor allem keine Blitzdeals mit begrenzter Laufzeit zu verpassen, prüfen Sie regelmäßig die Angebotsseite auf Amazon.de.

Hier geht's den aktuellen Blitzangeboten und Tagesdeals von Amazon