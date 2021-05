Samsung Galaxy Watch 4: Alles zu Release, Preis und Specs

Dennis Steimels, Alex Walker-Todd

Die Galaxy Watch 3 ist eine der besten Smartwatches auf dem Markt. Was also soll Samsung bei der 2021er Galaxy Watch 4 verbessern?

Neben dem Galaxy Note 20 Ultra präsentierte Samsung im vergangenen August auch die Galaxy Watch 3, die sich zu einer unserer Lieblings-Smartwatches des Jahres 2020 entwickelte. Was können wir also von ihrem Nachfolger - der Galaxy Watch 4 - erwarten?

Wann erscheint die Galaxy Watch 4?

Beim Blick auf die Markteinführungen der früheren Galaxy-Watch-Modelle sieht man schnell, dass die Galaxy Watch und die Galaxy Watch 3 beide im August ihres jeweiligen Einführungsjahres auf dem Markt kamen. Die Galaxy Watch Active und Active 2 hingegen debütierten im April und September desselben Jahres (2019).

Q2 — Ice universe (@UniverseIce) March 6, 2021

Der etablierte Leaker Ice Universe nennt ein Q2-Launch-Fenster (zwischen April und Juni) sowohl für die Galaxy Watch 4 als auch, etwas überraschend, für die Galaxy Watch Active 4 (die Active 3 wird komplett übersprungen). Und das wäre etwas früher als erwartet, wenn man sich den bisherigen Veröffentlichungszeitplan ansieht.

Tatsächlich wird dies auch durch einen Bericht von SamMobile widerlegt, der behauptet, dass die Galaxy Watch 4 zusammen mit dem Galaxy Z Flip 2/3 und dem Galaxy Z Fold 3 im dritten Quartal 2021 - zwischen Juli und September - erscheinen wird, was sich mit früheren Veröffentlichungen deckt.

Wie viel wird die Galaxy Watch 4 kosten?

Wenn Samsung nicht eine deutlich andere Taktik mit der Galaxy Watch im nächsten Jahr wählt, ist davon auszugehen, dass die Standard-Uhr sich in etwa an den Preise der aktuellen Premium-Smartwatch orientieren wird.

Zum Vergleich: Die Galaxy Watch 3 gibt es in zwei Größen - 41 mm und 45 mm und mit Bluetooth oder Bluetooth + LTE. Die Modelle kosten zwischen 300 und 500 Euro UVP (die Titan-Version ist am teuersten). Bei Media Markt beispielsweise ist die Galaxy Watch 3 derzeit im Angebot , so gibt es beispielsweise die reinen Bluetooth-Varianten für 269 und 289 Euro.



Die Active 4 wird wahrscheinlich die Krone verlieren und mit einem glattere, weniger auffälligen Design kommen - und das zu einem niedrigeren Preis. Die Galaxy Watch Active kostete ursprünglich 179 Euro, mittlerweile rund 113 Euro im Samsung-Shop. Und die Watch Active 2 kostet ab 249 Euro Euro bei Samsung. Je nach Funktionsumfang könnte die Watch Active 4 aber auch teurer werden.

Welche Funktionen wird die Galaxy Watch 4 bieten?

Basierend auf einer Kombination aus allen Leaks, auf die wir bisher gestoßen sind, ist hier alles, was wir für die Galaxy Watch 4 erwarten:

Wear OS: Der erste Leak für die Uhr kam ebenfalls von Ice Universe , der sagte "Samsungs neue Uhr wird Android verwenden, um Tizen zu ersetzen", was später von einem anderen Twitter-Leaker bestätigt wurde .

Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O 2021 Mitte Mai gab Google offiziell bekannt, dass man mit Samsung zusammenarbeite, um Wear OS und Tizen OS zu einer einzigen Plattform zu verschmelzen . Samsung bestätigte dann, dass die nächste Galaxy Watch mit zusätzlichen Wellness- und Fitness-Funktionen ausgestattet sein wird, die von Fitbit bereitgestellt werden, was mittlerweile zu Google gehört .

Galaxy Active 4:

1. TizenWear OS

2. New 5nm processor

3. 2D glass (not 2.5D)

4. Bezel narrowed

5. Excellent frame texture, suspected to be titanium alloy — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2021

Keines der beiden Unternehmen gab dieser OS-Fusion einen richtigen Namen, sondern nannte sie auf der Bühne "Wear". Aber Ice Universe schaltete sich kurz darauf wieder ein, um weitere Spezifikationen zu enthüllen; speziell zur Galaxy Watch 4 Active. Allerdings mit Merkmalen, die zweifellos auch die Standard-Watch 4 zieren werden.

Wear-OS-Smartwatches wurden in der Regel auch für ihre Leistung kritisiert. Doch der aufgelistete 5nm-Chipsatz würde einen großen Sprung nach vorne bedeuten, gegenüber dem Snapdragon Wear 4100+ mit seinem 12nm-Design oder dem 10nm-Chip, der derzeit in der Galaxy Watch 3 zum Einsatz kommt.

Ein dünneres Design Samsung hat die Galaxy Watch 3 bereits zu einer schlankeren und weniger überladenen Uhr gemacht gegenüber dem Vorgänger aus dem Jahr 2018. Tatsächlich erwarten wir aber, dass die 2021er Galaxy Watch noch extremer auf Diät geht - sowohl beim Gewicht als auch bei der Dicke. Vorausgesetzt, dass ein solcher Schritt keine Auswirkungen auf die LEistung oder die Akkulaufzeit hätte.

Ein kürzlich aufgetauchter Leak deutet darauf hin, dass dies der Fall sein könnte. 3C hat einen 240-mAh-Akku für ein noch unbenanntes Samsung-Wearable mit dem Codenamen SM-R880 zertifiziert. Es wird weithin angenommen, dass es sich dabei um die kleinere 41mm-Version der Galaxy Watch 4 handelt, was, wenn es stimmt, eine Reduzierung von 7mAh im Vergleich zur Galaxy Watch 3 bedeuten würde.

Der obige Tweet von Ice Universe erwähnt auch schmalere Ränder, auch wenn das wahrscheinlich nur auf die Galaxy Watch Active 4 bezogen ist.

Mehr Premium-Materialien : Stahl und Aluminium sind seit paar Jahren die bevorzugten Materialien für Samsungs Top-Smartwatches, aber mit Apples Watch-Edition-Serie und Produkten wie der Huawei Watch GT 2 Pro, die Titan und ähnliches in ihre Designs integrieren, wäre es schön, eine größere Auswahl an Materialien bei der Galaxy Watch 4 zu sehen. Wobei man dazu sagen muss, dass Samsung mittlerweile auch eine Titan-Variante der Galaxy Watch 3 im Angebot hat.



Der Beitrag von Ice Universe, der den Namen "TizenWear OS" enthüllte, erwähnte ausdrücklich "exzellente Rahmentextur, vermutlich eine Titanlegierung". Ein anderer etablierter Leaker, Roland Quandt, antwortete jedoch auf den Tweet von Ice Universe mit folgendem Beitrag (Aluminium und Edelstahl):

1 model Aluminum, 1 model stainless steel. — Roland Quandt (@rquandt) May 19, 2021

Größerer Funktionsumfang: Die Galaxy Watch 3 verfügt über eine mit der Apple Watch konkurrierende Herzfrequenz-, EKG-, Blutdruck- und Blutsauerstoffmessung. Aber nicht alle dieser erstklassigen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung sind in allen Märkten verfügbar, da sie hinter der Zertifizierung durch die Gesundheitsbehörden verschiedener Länder feststecken.

Wenn Samsung daran arbeitet, die Zulassung für die Technologie in der Galaxy Watch 4 vor ihrer Markteinführung zu erhalten, werden mehr Nutzer weltweit in der Lage sein, die Funktionalitäten zu erhalten, die einige Galaxy Watch 3-Besitzer bereits nutzen können.

Eine robuste Watch-Version: Samsung hat in der Vergangenheit robuste Smartwatches hergestellt, aber trotz ihrer beabsichtigten Verwendung als Fitness-Tracker, hatte sogar die Watch-Active-Serie ein Design, das gut aussah, aber nicht besonders strapazierfähig war. In Anlehnung an Wearables wie die Amazfit T-Rex und die eigenen Galaxy Tab Active-Tablets würde eine alternative, robuste Version der Galaxy Watch 4 wahrscheinlich ein breiteres Publikum an potenziellen Nutzern ansprechen.