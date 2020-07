Samsung: Galaxy Watch 3 im Video geleaked

Denise Bergert

YouTuber TechTalkTV zeigt in einem ausführlichen HandsOn-Video Samsungs neue Smartwatch Galaxy Watch 3.

Vergrößern Die Galaxy Watch 3 im ausführlichen HandsOn-Video. © YouTube TechTalkTV

In den vergangenen Wochen waren bereits ausführliche Hardware-Details zu Samsungs Galaxy Watch 3 geleaked - nun zeigt sich das Gadget auch in Videoform. Der YouTuber TechTalkTV ist bereits im Besitz der 41-Millimeter-Version der Smartwatch und erklärt sie ausführlich in einem HandsOn-Video.

Der YouTube-Clip bestätigt einige Features, die für die neue Galaxy Watch 3 bereits gemutmaßt wurden. So wird die Smartwatch wieder über einen drehbaren Rahmen verfügen, den die Active-Modelle vermissen ließen. An der rechten Seite der Uhr finden sich außerdem zwei physische Knöpfe. Die im Video gezeigte kleinere 41-Millimeter-Version verfügt über ein 1,2-Zoll-Display. Samsung arbeitet den Gerüchten zufolge auch an einer größeren Ausführung mit 45 Millimetern und einem 1,4-Zoll-Display.

Zur weiteren Ausstattung der Smartwatch gehören ein Blutdruck-Sensor, ECG-Sensor sowie ein Herzschlag-Sensor. Die Galaxy Watch 3 hat außerdem IP68- und 5ATM-Zertifizierungen mit denen sie einen Tauchgang in bis zu 50 Metern Tiefe etwa zehn Minuten lang heil überstehen soll. Mit der offiziellen Enthüllung der Galaxy Watch 3 rechnen Branchenexperten im Rahmen des Unpacked-Events am 5. August 2020 .