Samsung: Galaxy Watch 3 Titan und Galaxy Fit 2 angekündigt

Denise Bergert

Samsung hat eine neue Premium-Smartwatch und einen neuen Fitnes-Tracker unter 50 Euro vorgestellt.

Vergrößern Zwei neue Wearables von Samsung. © Samsung

Samsung hat im Rahmen des "Life Unstoppable"-Events in dieser Woche nicht nur neue Smartphones und ein Tablet, sondern auch neue Wearables vorgestellt . Einen preisgünstigen Fitness-Tracker hat der südkoreanische Konzern mit dem neuen Galaxy Fit 2 im Angebot. Das Gerät bietet einen AOLED-Bildschirm mit Curved-Glas und einer Diagonale von 1,1 Zoll. Das Farbdisplay zeigt unter anderem die verbrannten Kalorien, den Puls, die zurückgelegte Distanz oder die Trainingszeit an. Via Touch-Taste lassen sich außerdem E-Mail oder SMS abrufen oder per Bluetooth verbundene Smartphones steuern.

Der Fitness-Tracker bringt nur 24 Gramm auf die Waage und aktiviert sich automatisch, wenn sein Nutzer länger als zehn Minuten sportlich aktiv ist. Der Tracker erkennt sechs typische Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren automatisch. Dank Wasserschutz kann das Gerät außerdem beim Schwimmen getragen werden. Ebenfalls an Bord sind eine automatische Schlafaufzeichnung und ein Akku mit 159 mAh, der bis zu 14 Tage ohne erneutes Laden durchhalten soll. Samsungs Galaxy Fit 2 ist ab 2. Oktober in den Farben Schwarz und Rot zum Preis von 46,76 Euro erhältlich.

Ebenfalls neu ist die Smartwatch Galaxy Watch 3 Titan. Die Premium-Variante der Galaxy Watch 3 bietet ein Titangehäuse mit drehbarer Lünette sowie ein Edelstahlarmband. Das 1,4-Zoll große Display zeigt bei Kopplung mit einem Smartphone eingehende Anrufe oder Nachrichten an. Die Smartwatch bietet außerdem umfangreiche Fitness- und Analysefunktionen und kann auch als Fitness-Tracker eingesetzt werden. Die Galaxy Watch 3 Titan ist ab 18. September 2020 in der Farbe Mystic Balck zum Preis von 633 Euro in Deutschland erhältlich.