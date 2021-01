Samsung Galaxy Unpacked am 14.1. - das wird vorgestellt

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat den Termin für das Galaxy Unpacked Event 2021 offiziell verkündet. Was wir bisher über das Galaxy S21 wissen.

Vergrößern Samsung Galaxy Unpacked Event findet am 14. Januar 2021 statt © Samsung

Samsung hat für den 14. Januar 2021 nun offiziell die Veranstaltung Samsung Galaxy Unpacked 2021 angekündigt. An diesem Tag sollen ab 16 Uhr deutscher Zeit die neuen Galaxy-Geräte vorgestellt werden: Konkret die neuen Modelle der Galaxy S21 Serie, über die seit Wochen spekuliert wird und über die bereits viele Details bekannt geworden sind.

Konkrete Informationen zu dem, was Samsung beim Galaxy Unpacked Event 2021 vorstellen wird, gibt es nicht. In dem bisher gezeigten Video ist nur ein unscharfes Bild eines Smartphones in einer Box zu sehen. Die Veranstaltung trägt den Titel "Welcome to the Everyday Epic".

In der Ankündigung verspricht Samsung "neue Erlebnisse", die den Alltag der Nutzer "episch" machen sollen. Außerdem heißt es in der Mitteilung von Samsung: "Im Laufe des letzten Jahres ist die mobile Technologie in den Mittelpunkt des täglichen Lebens gerückt, da die Menschen von zu Hause aus arbeiten und ihre Zeit dort verbringen. Der beschleunigte Übergang zu einer Mobile-First-Welt bringt den Bedarf an Geräten mit sich, die den Alltag in ein außergewöhnliches Erlebnis verwandeln können."

Neue Galaxy S21 Modelle wohl günstiger als Vorgänger

Allen bisherigen Leaks zufolge, wird Samsung bei der Veranstaltung das Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra vorstellen. Auf ersten Produktbildern ist zu sehen, dass Samsung das Kameramodul auf der Rückseite deutlich schlanker macht. Alle drei Modelle sollen über ein 120-Hertz-Display verfügen. Außerdem sollen der neue Samsung Exynos 2100 oder Qualcomm Snapdragon 875 zum Einsatz kommen. Die neuen Modelle werden wohl auch zu niedrigeren Preisen als noch die Galaxy-S20-Geräte starten. Ähnlich wie Apple werden wohl die Geräte ohne Netzteil und Kopfhörer ausgeliefert. Alle weiteren bisher bekannten Informationen finden Sie in dem folgenden Beitrag:



Samsung Galaxy S21: Alle Infos zu Design, Specs, Release, Preis geleakt