Samsung Galaxy Unpacked am 11. August im Live-Stream

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat das nächste Unpacked-Event angekündigt. Diese Galaxy-Smartphones dürften vorgestellt werden.

Vergrößern Samsung Unpacked Event findet am 11. August statt © Samsung

Samsung hat jetzt offiziell den nächsten "Galaxy Unpacked"-Event angekündigt, der am 11. August 2021 stattfinden wird. Die Veranstaltung wird auch per Live-Stream im Web übertragen . Das Gerücht darüber, dass ein Unpacked-Event am 11. August geplant ist, gab es schon vor einigen Wochen, worüber wir auch berichteten. Das Gerücht hat sich also als richtig herausgestellt.

Die Veranstaltung am 11. August ab 16 Uhr deutscher Zeit steht unter dem Motto "Sei bereit dich zu entfalten". Dieser Satz und die Grafik in der Einladung von Samsung (siehe auch oben) machen ziemlich deutlich, was genau vorgestellt werden soll: Die neue Generation der faltbaren Smartphones. Genauer das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3.

Bereits im Mai hatte Samsung die neue Generation seiner flexiblen Displays präsentiert. Die faltbaren OLED-Bildschirme sind nicht nur größer als bisher, sondern lassen sich auch an mehreren Stellen falten. Der präsentierte Prototyp verfügt dabei über zwei Scharniere, durch die sich der Bildschirm S-förmig zusammenfalten lässt. Außerdem zeigte Samsung auch eine neue Technik, durch die sich eine Front-Kamera direkt unter dem Bildschirm verbauen lässt. Sie könnte ebenfalls beim Galaxy Z Fold 3 zum Einsatz kommen.

Erste Samsung-Smartwatch mit Wear OS

Samsung setzt bei seinen Smartwatches künftig auf Googles Wear OS statt dem eigenen Tizen-Betriebssystem. Die entsprechende Zusammenarbeit hatten Google und Samsung bereits im Mai verkündet. Später zeigte Samsung auch seine Vision von den neuen Wear-OS-Smartwatches.

Beim Galaxy Unpacked 2021 dürfte Samsung nun seine erste Smartwatch mit Wear OS vorstellen, die dann später gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen wird: Die Samsung Galaxy Watch 4.