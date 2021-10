Samsung Galaxy Unpacked Part 2 am 20. Oktober

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat das nächste Unpacked-Event angekündigt. Das erwartet uns am 20. Oktober, ab 16 Uhr deutscher Zeit.

Vergrößern Samsung Unpacked Part 2 am 20. Oktober ab 16 Uhr © Samsung

Samsung hat jetzt offiziell Teil 2 des "Galaxy Unpacked"-Events angekündigt. Teil 2? Genau, beim ersten Teil am 11. August 2021 hatte Samsung die neuen faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 (hier im Hands-On) und die Galaxy Watch 4 (hier im Test) präsentiert. Beim Galaxy Unpacked Part 2 werden dann am 20. Oktober 2021 ab 16 Uhr deutscher Zeit weitere Neuheiten präsentiert.

Den Live-Stream des Events überträgt Samsung hier auf seinem Youtube-Kanal. Dort findet man aktuell bereits das folgende 12 Sekunden kurze Video, in dem auf die Veranstaltung hingewiesen wird.

Ein kleines Rätsel: Was stellt Samsung eigentlich vor?

Die großen Smartphone-Neuheiten hat Samsung bereits beim ersten Unpacked-Event am 11. August vorgestellt. Da stellt sich natürlich die Frage, was nun am 20. Oktober präsentiert wird. Möglich wäre, dass Samsung das Galaxy S21 FE doch enthüllt, nachdem Ende September 2021 das Gerücht die Runde machte, dass das Gerät aufgrund der Chip-Knappheit vorerst nicht auf den Markt kommen soll, worüber wir hier berichteten.

Denkbar wäre auch, dass Samsung einen Ausblick auf die neue Version von OneUI für Android 12 gibt. Das entsprechende Update wird später in diesem Jahr für diverse Samsung-Geräte veröffentlicht. Ein Hinweis darauf, dass Apps und Software eine Rolle spielen, finden sich auch in der Einladung von Samsung. Dort sind nämlich App-Icons zu sehen (siehe oben im Aufmacherbild).

In der Einladung von Samsung für den Live-Stream heißt es:

"Jeder Mensch ist einzigartig. Und jeder von uns lebt das Leben auf eigene Weise: aufregend, bunt, facettenreich. Warum sollte Technologie, die uns im täglichen Leben begleitet, nicht genauso individuell sein wie wir? Wir laden Sie ein – zu unserem Galaxy Unpacked Part 2 am 20. Oktober 2021."

Und weiter:

"Samsung startet in eine neue Ära, in der Technologie noch stärker Teil des individuellen Lebensstils wird – als Lifestyle-Accessoire, das die eigene Persönlichkeit unterstreicht."

Nächste Woche: Events von Apple, Google und Samsung

Für Technik-Fans wird der Terminkalender kommende Woche damit noch voller. Los geht´s am 18. Oktober mit dem neuen Apple-Event, am 19. Oktober stellt dann Google seine neuen Pixel-Smartphones vor. Und einen Tag später ist dann auch Samsung dran...