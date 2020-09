Samsung: Galaxy Tab Active 3 angekündigt

Denise Bergert

Samsungs neues Active-Tablet ist vor Wasser und Stürzen geschützt und bietet einen wechselbaren Akku.

Vergrößern Das Galaxy Tab Active 3 kostet 477 Euro. © Samsung

Samsung hat mit dem Galaxy Tab Active 3 das neueste Mitglied seiner Outdoor-Tablet-Familie vorgestellt . Durch seine IP68-Zertifizierung und die spezielle Schutzhülle soll das Gerät Regenschauer und Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe ohne Schäden überstehen können.

Bei einer Bildschirmdiagonale von acht Zoll löst das Display des Galaxy Tab Active 3 mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Dank Touch-Sensitivity-Funktion kann das Tablet auch mit Handschuhen bedient werden. An den Seiten bietet das Gerät unterschiedliche Knöpfe, mit denen etwa Apps aufgerufen werden können oder ein Notruf abgesetzt werden kann. Ein S-Pen mit IP68-Zertifizierung ist ebenfalls an Bord. Im Gehäuse werkeln der Exynos 9810, vier Gigabyte RAM und 128 Gigabyte interner Speicher.

Das Galaxy Tab Active 3 bietet zudem einen austauschbaren Akku mit 5050 mAh sowie einen No-Battery-Modus, um das Tablet mit Stromkabel betreiben zu können. An der Rückseite verbaut Samsung eine 13-Megapixel-Kamera, die sich besonders für das Scannen von Barcodes und Dokumenten eignet. An der Front kommt eine Fünf-Megapixel-Linse zum Einsatz. Die Hardware unterstützt außerdem Wi-Fi 6 und NFC. Das Galaxy Tab Active 3 soll in Kürze zum Preis von 477 Euro erhältlich sein.