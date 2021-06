Samsung Galaxy Tab A7 zum Top-Preis bei Amazon

René Resch

Vom 21. bis 22. Juni 2021 läuft wieder der beliebte Amazon Prime Day. Dabei gibt es wieder hunderte Top-Angebote für Prime-Kunden aus sämtlichen Bereichen. Und schon im Vorfeld bietet Amazon einige spannende Angebote.

Unter den Deal-Highlights befindet sich heute beim Versandriesen das beliebte Samsung Galaxy Tab A7 in der 32-GB-Variante zum Preis von 169,99 statt 229 Euro.

Samsung-Tablet zum Spitzenpreis bei Amazon

Das Galaxy Tab A7 kommt mit einem 10,4-Zoll-TFT-Touchdisplay, Qualcomm-Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher sowie 32 GB Speicherplatz. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Das Modell ist bei Kunden beliebt und kommt mit über 7500 Bewertungen eine "4,7 von 5 Sterne"-Bewertung.

Samsung Galaxy Tab A7 © Amazon Tablet-PC, 10,4 Zoll, Qualcomm-CPU, 3 GB RAM,32 GB eMMC, Android 10.0 für 169,99 statt 229 Euro bei Amazon



Dass es sich hierbei um ein starkes Angebot handelt, zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Günstiger als bei Amazon erhalten Sie das Tablet aktuell nirgends.



