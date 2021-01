Samsung Galaxy S21: Erstes Update verbessert Kamera

Panagiotis Kolokythas

Kaum erhältlich, ist für das neue Samsung Galaxy S21 auch gleich ein erstes Update verfügbar. Das bringt es.

Vergrößern Galaxy S21 Ultra mit S Pen - dank Hülle mit integrierter Halterung haben Sie den Stift immer mit dabei. © Samsung

Das Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus und Galaxy S21 Ultra ist ab heute (29.1.2021) im Handel erhältlich. Die besten aktuellen Angebote finden Sie in diesem Beitrag. Alle wichtigen Infos rund um die neuen Samsung-Smartphone-Flaggschiffe erhalten Sie in diesem Artikel.

Kaum verfügbar, ist für das Galaxy S21 auch bereits ein erstes größeres Update verfügbar. Auf unserem Testgerät, ein Galaxy S21 Ultra 5G, hat das Update einen Umfang von knapp 280 Megabyte. Und bringt vor allem Verbesserungen mit, von denen die Kamera profitiert. Samsung empfiehlt die Installation des Updates, um die "bestmögliche Leistung Ihres Gerätes zu erreichen." Das Update kann wahlweise sofort installiert werden oder dessen Installation für einen späteren Zeitpunkt geplant werden.



Die Veröffentlichungsnotizen für das Update auf die Build-Nummer G998BXXU1AUA4:

• Die Leistung von Kamera wurde verbessert.

• Die Qualität und Stabilität des WLAN wurden verbessert.

• Die Leistung der Fingerabdruckerkennung wurde verbessert.

• Gesamtstabilität der Funktionen verbessert.

• Die Sicherheit Ihres Gerätes wurde verbessert.

Galaxy S21 (Plus, Ultra) kaufen: Die besten Angebote