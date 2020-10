René Resch

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell das Samsung Galaxy S20 inklusive 6 GB LTE-Volumen im Netz von Vodafone für unter 3 Euro monatlichen Effektivkosten. Alle Details zum Tarif-Deal finden Sie in diesem Artikel.

Vergrößern Samsung Galaxy S20 + LTE-Tarif von Vodafone für unter 3 Euro © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten aktuell einen interessanten Tarif-Deal samt beliebtem Samsung-Smartphone an. So gibt es aktuell das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB Speicherplatz und 6 GB LTE-Tarif im Netz von Vodafone zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 26,99 Euro. Für das Galaxy S20 zahlen Sie einmalig nur 29 Euro sowie 39,99 Euro Anschlussgebühren. Effektiv zahlen Sie für den Tarif unter 3 Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären.



Samsung Galaxy S20 + 6 GB LTE-Tarif für 26,99 Euro: Die Details

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 6 GB Datenvolumen mit LTE bis zu 50 Mbit/s



Telefonie-Flatrate



Freenet Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 26,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 68,99 Euro (Geräte: 29 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das Galaxy S20 erhalten Sie im Tarif „Green LTE 6 GB“ inklusive 6 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Netz von Vodafone. Für die meisten Nutzer sind 6 GB Daten-Volumen dabei ausreichend um Dienste wie Video- und Musik-Streaming zu nutzen oder auch Mal etwas größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 64 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie-Flatrate sowie eine Hotspot-Flat von Freenet.



Die Effektivrechnung: Unter 3 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 29 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 26,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten also auf 716,75 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein starken Tarif-Deal handelt. Das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB Speicherplatz wird sonst, je nach ausgewählter Farbe, zu Preisen zwischen 636,99 - 649 Euro angeboten. Wenn Sie nun den Gerätepreis von den Gesamtkosten von 716,75 Euro abziehen, zahlen Sie im besten Fall, umgerechnet nur noch 67,75 Euro, also 2,82 Euro monatlich (Effektivpreis - Gerätefarbe: Cloud Blue / Cloud Pink).



Einschätzung zum Samsung Galaxy S20

Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra - das sind die neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung und die direkten Nachfolger des Galaxy S10 bzw. Galaxy S10+. Und um die Verwirrung komplett zu machen, erscheinen das Galaxy S20 und das Galaxy S20+ zusätzlich noch in einer 5G-Version - das Galaxy S20 Ultra gibt's nur mit 5G.

Designmäßig ähneln die S20-Modelle stark den Vorgängern - nur die Kamera hat sich deutlich verändert und die Frontkamera sitzt nun in der Mitte statt in der rechten oberen Ecke. Auch die Displays sind größer geworden und messen nun 6,2, 6,7 und riesige 6,9 Zoll. Außerdem spendiert Samsung den Displays flotte 120 Hz Bildwiederholrate. Obendrauf gibt's eine 108-Megapixel-Kamera mit Mega-Zoom und 8K-Videoaufnahmen, bis zu 5000 mAh Akkukapazität und die neue Exynos 990 CPU.

Was die neuen Super-Smartphones kosten und wie unser erster Eindruck ist, erfahrt Ihr in diesem Video.



Alle Details zum Nachlesen:

► www.pcwelt.de/2480578

