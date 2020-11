Samsung Galaxy S20 FE zum absoluten Hammer-Preis nur heute

Dennis Steimels

Am heutigen Singles Day bieten Media Markt und Saturn das neue Galaxy S20 FE (Fan Edition) bereits kurz nach Marktstart zum absoluten Tiefstpreis an! Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen.

Vergrößern Samsung Galaxy S20 FE: Handy mit Top-Features zum attraktiven Preis © Samsung

Samsung hat erst am 23. September mit dem Galaxy S20 FE das neueste Mitglied der S20-Serie vorgestellt, das auf den Wünschen und den am häufigsten genutzten Funktionen basiert. Zum Start kostete das Handy mit 4G und 128 GB Speicher 633 Euro - und schon jetzt bieten Media Markt und Saturn das Galaxy S20 FE für schlappe 517,65 Euro an! Die "Singles-Day"-Aktion gilt exklusiv für Club- und Card-Mitglieder bei Media Markt und Saturn . Die Registrierung ist schnell und kostenlos! Das Angebot gilt nur heute - 11.11.2020 - bis 23:59 Uhr.

So sparen Sie als Club- & Card-Mitglied online und im Markt

Der Singles Day findet heute am 11.11.2020 bei Media Markt und Saturn sowohl online als auch im stationären Saturn-Markt bei Ihnen um die Ecke statt. Als registrierter Saturn-Card-Kunde und Media Markt Club-Mitglied erhalten Sie heute generell 11 Prozent Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf! Auf ausgewählte Warengruppe, darunter auch Samsung-Smartphones, gibt es sogar 15 Prozent.

Alle Infos zur Aktion finden Sie hier: Singles Day bei Media Markt - Singles Day bei Saturn



Online: Um am Singles Day exklusive Angebote zu erhalten, müssen Sie sich als Club-Kunde einloggen. Falls Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich hier kostenlos bei Saturn und hier kostenlos bei Media Markt registrieren. Legen Sie das Aktionsprodukt in den Warenkorb, der Rabatt wird dort automatisch abgezogen.



Im Markt: Gehen Sie am 11.11.2020 in eine Saturn- oder Media Markt-Filiale und suchen sich das Aktionsprodukt aus. Bei Bezahlen an der Kasse legen Sie Ihre Club-Karte vor, der Rabatt wird sofort vom Kaufpreis abgezogen.

Das kann das Galaxy S20 FE (5G)

Mit dem S20 FE verfolgt Samsung den Ansatz “Top-Smartphone zum attraktiven Preis” und greift damit unter anderem OnePlus, aber auch Apple mit dem iPhone SE an! Heißt: Das Galaxy S20 FE bietet viele beliebte Top-Features der bisherigen S20-Modelle wie ein 120-Hertz-Display, eine Speichererweiterung, eine starke Triple-Kamera sowie einen ordentlichen Prozessor mit dem Samsung-eigenen Exynos 990. Der Akku ist mit einer Kapazität von 4500 mAh ausreichend groß dimensioniert und sollte eine lange Laufzeit ermöglichen. Doch auch die können wir erst nach einem Test richtig einordnen. Und das Smartphone ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Das Galaxy S20 FE kommt ab Werk mit Android 10 und wird insgesamt drei Generationen von Betriebssystems-Upgrades erhalten.