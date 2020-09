Samsung Galaxy S20 FE: Top-Handy zum attraktiven Preis

Dennis Steimels

Das Galaxy S20 FE (Fan Edition) basiert auf dem Feedback der Galaxy-Nutzer und bringt Top-Features der S20-Reihe zu einem attraktiven Preis mit. Hier finden Sie alle Infos zu Ausstattung, Preis und Release.

Samsung Galaxy S20 FE: Handy mit Top-Features zum attraktiven Preis

Das neueste Handy-Modell der Galaxy S20-Reihe hört auf den Namen Galaxy S20 FE - "FE" steht hierbei für Fan Edition. Denn Samsung hat das Smartphone basierend auf den Wünschen und den am häufig genutzten Funktionen der Galaxy-Nutzer - oder wie Samsung sagt: "Galaxy-Fans" - entwickelt. So bietet das Galaxy S20 FE viele beliebte Top-Features der bisherigen S20-Modelle wie ein 120-Hertz-Display, eine Speichererweiterung, eine starke Kamera, 5G und eine großen Akku. Und ganz wichtig: es kostet dabei deutlich weniger ab Start als die bisherigen Galaxy S20-Geräte. Kostete ein Galaxy S20 zum Marktstart noch mindestens 899 Euro UVP, bekommen Sie ein Galaxy S20 FE bereits für 633 Euro UVP! Für doppelten Speicher verlangt Samsung 719 Euro und die 5G-Variante hat ein Preisschild von 730 Euro UVP.

Mit der Strategie "Smartphone mit Top-Features zum attraktiven Preis" greift Samsung vor allem Konkurrenten wie OnePlus, aber auch Apple mit dem iPhone SE an, die bereits mit günstigeren Flaggschiff-Geräten auf dem Markt sind. Und holt so auch die Kunden ab, die zwar gerne ein Top-Handy hätten, aber nicht die exorbitant hohen Beträge bezahlen möchten.

Daten Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra 5G Display-Technik Super AMOLED Super AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,5 Zoll, FHD+ 6,5 Zoll, FHD+ 6,2 Zoll, QHD+ 6,7 Zoll, QHD+ 6,9 Zoll, QHD+ Pixeldichte 407 ppi 407 ppi 563 ppi 525 ppi 511 ppi Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz Hauptkamera Triple-Cam Triple-Cam Quad-Cam Quad-Cam Quad-Cam Kameradetails 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 8 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 8 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 64 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 64 MP Tele | Tiefenkamera 108 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 48 MP Tele | Tiefenkamera Frontkamera 32 MP 32 MP 10 MP / 4K Video 10 MP / 4K Video 40 MP / 4K Video Maße 159,8 x 74,5 x 8,4 mm 159,8 x 74,5 x 8,4 mm 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76,0 x 8,8 mm Prozessor Exynos 990 Snapdragon 865 Exynos 990 Exynos 990 Exynos 990 CPU-Daten 2,73 + 2,5 + 2 GHz 2,8 + 2,4 + 1,8 GHz 2,73 + 2,6 x 2,0 GHz 2,73 + 2,6 x 2,0 GHz 2,73 + 2,6 x 2,0 GHz Arbeitsspeicher 6 / 8 GB RAM 6 GB RAM 8 / 12 GB RAM 8 / 12 GB RAM 12 / 16 GB RAM Speicher 128 oder 256 GB 128 GB 128 GB 128 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB erweiterbar? ja / Micro-SD ja / Micro-SD ja | Micro-SD ja | Micro-SD ja | Micro-SD Dual-SIM ja / Hybrid ja / Hybrid ja | Hybrid ja | Hybrid ja | Hybrid Mobiles Internet 4G 5G 4G / 5G 4G / 5G 5G Akku 4500 mAh 4500 mAh 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Preis (UVP) 633, 719€ 730 € 899, 999€ 999, 1049, 1249€ 1349, 1549€ Marktstart 2. Oktober 2020 2. Oktober 2020 13. März 2020 13. März 2020 13. März 2020

Das kann das Galaxy S20 FE (5G)

Display: Um Top-Features der Flaggschiff-Reihe in einem günstigeren Handy anbieten zu können, müssen Sie hier und da Abstriche machen. So bietet das S20 FE ein Super-AMOLED-Display mit 6,5 Zoll mit einer hohen Bildwiederholrate von 120 Hertz, dank der sie super flüssig scrollen können und Animation sehr flüssig aussehen. Allerdings ist der Bildschirm flach gebaut und hat keine Rundungen an den Seiten. Die maximale Auflösung liegt bei Full-HD+. Und die Rückseite besteht jetzt nur noch aus Kunststoff und nicht aus Glas. Dafür stehen wiederum sechs verschiedene Farben zur Auswahl: Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Orange, Cloud Mint, Cloud Navy oder Cloud White.

Samsung Galaxy S20 FE: Alle Farben

Kamera: Die Triple-Kamera ist ähnlich zu der im Flaggschiff-Modell und besticht vor allem durch Ihre KI-Funktionalität und den Einsatz verschiedener Filter. Außerdem soll die Kamera durch den großen Bildsensor auch bei schlechten Lichtverhältnissen performen - aber das können wir erst nach einem Test beurteilen. Generell können wir aus Erfahrung sagen, dass die Kameras in Samsung-Smartphone generell besonders gute Bilder knipsen und eine hohe Fotoqualität bieten. Ein optischer Bildstabilisator ist übrigens genau so an Bord wie der "Space Zoom". Mit dem können Sie 30-fach digital zoomen. Bedenken Sie, dass darunter natürlich die Bildqualität leidet.

Samsung Galaxy S20 FE

CPU, Speicher: Im Galaxy S20 FE arbeitet wie in den anderen S20-Modellen der eigene Prozessor Exynos 990, der Ihnen im Alltag keine Probleme bereiten wird, da er zu den stärksten auf dem Markt gehört. Im 5G-Modell steckt jedoch der leistungsstärkere Snapdragpn 865 von Qualcomm. Interessant ist: Das "normale" Galaxy S20 FE können Sie mit 6 und 8 GB Arbeitsspeicher beziehungsweise 128 und 256 GB internen Speicher kaufen. Das Galaxy S20 FE 5G gibt es nur mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Sollte Ihnen das nicht ausreichen, können Sie wie gewohnt den Speicher via Micro-SD-Karte erweitern. Alternativ können Sie zwei SIM-Karten dank Hybrid-Slot nutzen.

Der Akku ist mit einer Kapazität von 4500 mAh ausreicht groß dimensioniert und sollte eine lange Laufzeit ermöglich. Doch auch die können wir erst nach einem Test richtig einordnen. Und das Smartphone ist nach IP68 staub- und wasserdicht.

Das Galaxy S20 FE kommt ab Werk mit Android 10 und wird insgesamt drei Generation von Betriebssystems-Upgrades erhalten.

Preis und Verfügbarkeit

Ab heute (23. September 2020) können Sie das Galaxy S20 FE im Samsung-Shop vorbestellen. Ab dem 2. Oktober feiert das neue Galaxy-Handy offiziellen Marktstart. Sowohl das Galaxy S20 FE als auch die 5G-Version sind in allen sechs Farben verfügbar. Das S20 FE 128 GB kostet 633 Euro, das S20 FE 256 GB 719 Euro und S20 FE 5G 128 GB 730 Euro - jeweils UVP.