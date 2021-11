Samsung Galaxy S20 FE NE und 5G zum Bestpreis

Dennis Steimels

Media Markt und Saturn bieten aktuell das Galaxy S20 FE in der "New Edition" mit 399 Euro besonders günstig an.

Vergrößern Samsung S20 FE (NE) zum Bestpreis © Amazon / Samsung

Im Rahmen der Black Friday Week haben Media Markt und Saturn und das beliebte Samsung Galaxy S20 FE in der "New Edition" im Angebot – mit 399 Euro ist es besonders günstig ! Die Neuauflage hat jetzt auch den schnelleren Snapdragpn-865-Prozessor aus der 5G-Version des S20 FE an Bord, der für mehr Leistung sorgt. Amazon bietet aktuell das S20 FE in der 5G-Variante reduziert an - für 499 Euro.



Samsung Galaxy S20 FE 4G New Edition mit 128 GB für 399 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy S20 FE 4G New Edition mit 128 GB für 399 Euro bei Saturn

Samsung Galaxy S20 FE 5G mit 128 GB für 499 Euro bei Amazon

Das 4G-Modell gibt es in den Speichergrößen 128 GB und 256 GB und es ist mit 6 GB RAM ausgestattet. Ein Highlight des S20 FE ist sein AMOLED-Display mit 6,5 Zoll, einer FHD+-Auflösung von 2400 x 1080 Pixel und einer Bildfrequenz von 120 Hertz. In der Neuauflage bietet das 4G-Modell des S20 FE jetzt auch den Snapdragon 865 von Qualcomm, der zu Beginn der 5G-Variante vorenthalten blieb. Zuvor war es der 8250.

