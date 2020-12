René Resch

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell das Samsung Galaxy S20 FE inklusive 10 GB LTE-Volumen im Netz von Vodafone für unter 5 Euro monatlichen Effektivkosten. Alle Details zum Tarif-Deal finden Sie in diesem Artikel.

Vergrößern Samsung Galaxy S20 FE + 10 GB LTE für unter 5 Euro mtl. © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten aktuell wieder interessante Tarif-Deals samt beliebtem Samsung-Smartphone an. So gibt es aktuell das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicherplatz und 10 GB LTE-Tarif im Netz von Vodafone zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 24,99 Euro. Für das Galaxy S20 FE zahlen Sie einmalig nur 0,97 Euro sowie 39,99 Euro Anschlussgebühren. Effektiv zahlen Sie für den Tarif unter fünf Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären.



Samsung Galaxy S20 FE + 10 GB LTE für 24,99 Euro: Die Details

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 10 GB Datenvolumen mit LTE bis zu 50 Mbit/s

Telefonie-Flatrate



Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 24,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 40,97 Euro (Geräte: 0,97 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das Galaxy S20 FE erhalten Sie im Tarif „Green LTE“ inklusive 10 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Netz von Vodafone. 10 GB Daten-Volumen sind dabei locker ausreichend um Dienste wie Video- und Musik-Streaming auch von Unterwegs zu nutzen oder auch Mal etwas größere Downloads zu tätigen. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 64 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie- und Hotspot-Flatrate inklusive.



Die Effektivrechnung: Unter 1 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 0,97 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 24,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten also auf 640,72 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein starken Tarif-Deal handelt. Das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicherplatz wird sonst, je nach ausgewählter Farbe, zu Preisen zwischen 505 - 537 Euro angeboten. Wenn Sie nun den Gerätepreise von den Gesamtkosten von 640,72 Euro abziehen, zahlen Sie im besten Fall, umgerechnet nur noch 103,72 Euro, also 4,32 Euro monatlich (Effektivpreis).



Einschätzung zum Samsung Galaxy S20 FE

