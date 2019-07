Samsung Galaxy S10e stark reduziert am Prime Day: so günstig wie nie

Dennis Steimels

Am heutigen Amazon Prime Day kostet das Samsung Galaxy S10e nur noch 479 Euro, damit ist es so günstig wie nie! Hier finden Sie das Angebot.

Vergrößern Samsung Galaxy S10e stark reduziert am Amazon Prime Day

Vom 15. bis 16. Juli findet der Amazon Prime Day 2019 statt , an dem jede Menge Produkte deutlich günstiger sind! Passend dazu gibt es heute das neue Samsung Galaxy S10e stark reduziert - das Smartphone kostet jetzt 479 Euro statt 749 Euro UVP. Damit bietet Amazon das Galaxy S10e derzeit am günstigsten an. In unserem Preisvergleich kostet das Handy mindestens 50 Euro mehr!



Samsung Galaxy M20 deutlich günstiger am Prime Day

Amazon reduziert auch das Einsteiger/Mittelklasse-Handy Samsung Galaxy M20 auf nur 189 Euro , womit das Smartphone 40 Euro weniger kostet als das günstigste Angebot im Preisvergleich.



Samsung-Wearables am Prime Day reduziert

Neben den Smartphones gibt es auch viele Samsung-Wearables günstiger . So kostet die Galaxy Watch Active inklusive einer induktiven Powerbank nur 189 Euro statt ursprünglich 237 Euro im Set. Und die Galaxy Fit e gibt es schon für 29 Euro .



Test-Fazit zum Galaxy S10e vom 06.03.2019

Obwohl das Galaxy S10e das günstigste Modell der neuen S-Generation ist, kommt es mit den wichtigsten Komponenten des S10 und S10+. Die Leistung ist nämlich genau so hoch dank gleicher CPU, die Software ist identisch und die Hauptbestandteile der Kamera sind auch gleich. Und der Akku hält genau so lange wie beim S10. Kritisieren müssen wir nur die Position des Fingerabdruck-Sensors, die nicht praktikabel ist.