René Resch

Bei Amazon gibt es heute das Galaxy S10e für nur 449 Euro und damit mindestens 80 Euro günstiger als bei der Konkurrenz. Update: leider ausverkauft.

Vergrößern Samsung Galaxy S10e im Tagesangebot zum Deal-Preis © Samsung

Beim Versandriesen Amazon erhalten Sie heute das Samsung Galaxy S10e im Tagesangebot zum Dealpreis für 469 Euro. Exklusiv bei Amazon erhalten Sie zudem eine 36-Monate-Herstellergarantie für das Smartphone.

Samsung Galaxy S10e + 3 Jahre Garantie für 469 Euro bei Amazon

Das es sich hierbei um ein richtig gutes Angebot handelt zeigt auch der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Dort starten die Preise für das Samsung S10e beim nächstgünstigeren Anbieter ab 529 Euro - Sie sparen also mindestens 60 Euro und erhalten ein Jahr zusätzliche Herstellergarantie.



Samsung Galaxy S10e

inkl. 36 Monate Herstellergarantie

Smartphone, 5,8 Zoll, 128 GB Speicher, 6 GB RAM, Dual SIM, Android

für 469 statt 749 Euro



Test-Fazit zum Galaxy S10e

Obwohl das Galaxy S10e das günstigste Modell der neuen S-Generation ist, kommt es mit den wichtigsten Komponenten des S10 und S10+. Die Leistung ist nämlich genau so hoch dank gleicher CPU, die Software ist identisch und die Hauptbestandteile der Kamera sind auch gleich. Und der Akku hält genau so lange wie beim S10. Stark kritisieren müssen wir allerdings die Position des Fingerabdruck-Sensors, die nicht praktikabel ist. Wenn Samsung ihn schon so deplatziert, dann hätte man ihn auch wie beim Vorgänger auf die Rückseite verbauen können. Oder auch ins Display - wenn Ultraschall dem S10 und S10+ vorbehalten sein sollte, dann eben optisch.

