Samsung Galaxy S10e als Schnäppchen am Cyber Monday

Dennis Steimels

Bei Amazon gibt es heute das Galaxy S10e für nur 449 Euro und damit mindestens 80 Euro günstiger als bei der Konkurrenz.

Vergrößern Galaxy S10e besonders günstig bei Amazon © Samsung

Auch am heutigen Cyber Monday nach dem großen Black Friday gibt es einige Schnäppchen. So sparen Sie beim Samsung Galaxy S10e (zu Amazon) beispielsweise satte 80 Euro gegenüber dem niedrigsten Angebot im PC-WELT-Preisvergleich . Für 449 Euro bekommen Sie zum Galaxy S10e auch noch eine verlängerte Garantie von insgesamt drei Jahren. Das Angebot gilt nur heute.

Samsung Galaxy S10e + 3 Jahre Garantie für 449 Euro bei Amazon ansehen

Wenn Sie zusätzlich einen passenden Tarif suchen, dann bekommen Sie hier satte 10 GB LTE-Datenvolumen für nur 10 Euro pro Monat . Brauchen Sie noch mehr Daten, dann gibt es hier sogar 18 GB LTE-Datenvolumen im Telekom-Netz für nur 20 Euro . Das Beste: Beide Verträge sind monatlich kündbar. Die Aktionen sind zeitlich begrenzt.

Test-Fazit zum Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e im Test



Obwohl das Galaxy S10e das günstigste Modell der neuen S-Generation ist, kommt es mit den wichtigsten Komponenten des S10 und S10+. Die Leistung ist nämlich genau so hoch dank gleicher CPU, die Software ist identisch und die Hauptbestandteile der Kamera sind auch gleich. Und der Akku hält genau so lange wie beim S10. Stark kritisieren müssen wir allerdings die Position des Fingerabdruck-Sensors, die nicht praktikabel ist. Wenn Samsung ihn schon so deplatziert, dann hätte man ihn auch wie beim Vorgänger auf die Rückseite verbauen können. Oder auch ins Display - wenn Ultraschall dem S10 und S10+ vorbehalten sein sollte, dann eben optisch. Im unter 300 Euro teuren Galaxy A50 (bei Amazon ansehen) gibt es so einen auch!

Deal-Alert: Verpassen Sie kein Top-Angebot!

So verpassen Sie keine Schnäppchen

Amazon-Shopping App herunterladen und 15 Euro-Gutschein sichern

Deals von PC-WELT abonnieren:



Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus und zeigt sie dann in diesem Beitrag. Melden Sie sich zusätzlich bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter.

Regelmäßig Angebotsseite vom Amazon überprüfen:

Um vor allem keine Blitzdeals mit begrenzter Laufzeit zu verpassen, prüfen Sie regelmäßig die Angebotsseite auf Amazon.de.

Hier geht's den aktuellen Blitzangeboten und Tagesdeals von Amazon