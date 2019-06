Samsung Galaxy S10 so günstig wie nie dank Trade-In

Dennis Steimels

Verkaufen Sie Ihr altes Smartphones über Samsungs Trade-In-Programm, bekommen Sie aktuell 100 Euro extra! Ein neues Galaxy S10 wird dadurch besonders günstig - solange Sie es nicht bei Samsung kaufen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie am meisten Geld sparen.

Vergrößern Samsung Galaxy S10 extrem güntsig kaufen © Samsung

In Zusammenarbeit mit dem Ankaufdienst Teqcycle bietet Samsung das Eintauschprogramm "Aus alt mach Cash" an. Wer ein Galaxy S10e, Galaxy S10 oder Galaxy S10+ kauft, der kann sein altes Smartphone eintauschen und bekommt zusätzlich zum normalen Ankaufspreis eine 100 Euro Tauschprämie. Um aber möglichst wenig für ein Galaxy-S10-Modell zu zahlen, dürfen Sie es nicht im eigenen Samsung-Store kaufen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie den besten Deal bekommen und das meiste Geld sparen. Die Tauschprämien-Aktion gilt übrigens nur bis zum 3. Juli 2019.

So nehmen Sie am Trade-In-Programm teil

Bei dem Trade-In-Programm tauschen Sie Ihr gebrauchtes Smartphone gegen das Aktionsgerät Galaxy S10e, Galaxy S10 oder Galaxy S10+. Dabei zahlt Ihnen der Ankaufdienst Teqcycle einen bestimmten Preis + 100 Euro Tauschprämie. Am meisten Geöd bekommen Sie natürlich, wenn sich Ihr Smartphone in einem einwandfreien Zustand befindet, keine Schäden aufweist und der Lieferumfang noch vollständig ist.



Um am Trade-In-Programm von Samsung teilzunehmen, müssen Sie das das Galaxy S10 nicht im Samsung-Store kaufen - wie viele denken! Die Voraussetzung ist nur, dass Sie ein S10-Modell bis zum 3. Juli 2019 bei einem teilnehmenden Händler wie Media Markt oder Amazon in einer für den deutschen Markt bestimmten Version kaufen. Dazu müssen Sie die EAN-Nummer überprüfen, die Ihnen der entsprechende Händler mitteilen kann. Welche EAN-Nummer für das Tauschprogramm zugelassen sind, erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen .

So bekommen Sie das Galaxy S10 extrem günstig

Um besonders viel Geld zu sparen, dürfen Sie das Galaxy S10 nicht im Samsung-Store kaufen. Denn der Hersteller listet seine Smartphones dort noch zum hohen Originalpreis! Auch wenn Samsung im eigenen Store für Ihr gebrauchtes Handy am meisten Geld zahlt und einen Vorabzug anbietet - Sie zahlen gleich im Warenkorb weniger und verschicken dann Ihr Handy - lohnt es sich nicht!

Beispiel: Wir rechnen Ihnen vor, was ein Galaxy S10 mit 128 kostet, wenn wir ein iPhone 6s mit 128 GB oder ein Galaxy S9 mit 64 GB besitzen und eintauschen wollen. Der Zustand ist jeweils einwandfrei.

Kaufen Sie also ein Galaxy S10 mit 128 GB im Samsung-Store , zahlen Sie 899 Euro, also die UVP. Tauschen Sie dafür Ihr gebrauchtes iPhone 6s Plus mit 128 GB in perfektem Zustand ein, bekommen Sie von Teqcycle beziehungsweise Samsung inklusive Tauschprämie noch 300 Euro. Am Ende kostet Ihr neues Galaxy S10 rund 600 Euro. Wenn Sie ein Galaxy S9 (64 GB) verkaufen möchten, bekommen Sie bis zu 440 Euro inklusive Tauschprämie. So zahlen Sie für das S10 nur 459 Euro.



Amazon beispielsweise bietet das Galaxy S10 mit 128 GB bereits für 629 Euro an und damit deutlich günstiger als Samsung. Verkaufen Sie nun Ihr gebrauchtes iPhone 6s mit 128 GB direkt über Teqcycle.com/samsung , bekommen Sie mit Tauschprämie 275 Euro für ein iPhone 6s Plus mit 128 GB. Ziehen Sie diesen Betrag vom Amazon-Kaufpreis an, kostet das Galaxy S10 nur 354 Euro! Für ein gebrauchtes Galaxy S9 mit 64 GB gibt es bei Teqcycle inklusive 100-Euro-Tauschprämie 368 Euro, wodurch der Preis für das Galaxy S10 auf lediglich 261 Euro sinkt. Haben Sie ein Smartphone, das mehr wert ist, wird das Galaxy S10 entsprechend noch günstiger.



Vergrößern Altes Handy verkaufen, Galaxy S10 günstig kaufen

Außerdem listet Samsung im eigenen Store beim Eintauschprogramm nur ausgewählte Produkte auf, während Sie bei Teqcycle/Samsung nahezu alle Smartphones eintauschen können und trotzdem die Tauschprämie in Höhe von 100 Euro erhalten.

Vergleichen Sie die Ankaufspreise aber unbedingt auch auf der Preisvergleichsseite für gebrauchte Elektronik handyverkauf.net . Je nach Smartphone bekommen Sie bei anderen Ankaufwebseiten mehr Geld für Ihr gebrauchtes Handy.