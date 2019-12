Samsung Galaxy S10+ bei Aldi zum Tiefstpreis - Update

Dennis Steimels

Bei Aldi bekommen Sie aktuell Samsungs Top-Smartphone Galaxy S10+ zum derzeit besten Preis im Internet. Hier erfahren Sie alle Details. Update: ausverkauft.

Update 20.12.2019: Das Galaxy S10+ ist bei Aldi Talk zu dem günstigen Preis von 659 Euro leider ausverkauft. In unserem Preisvergleich finden Sie aber weitere Angebote des Galaxy S10+.

Derzeit bietet kein Händler das Top-Smartphone Samsung Galaxy S10+ so günstig an wie Aldi - genauer gesagt Aldi Talk. Hier bekommen Sie das Handy mit 128 GB Speicher bereits für 659 Euro ! Das nächstbeste Angebote im Preisvergleich liegt bei mindestens 708 Euro. Aldi Talk hat nur noch die schwarze Farbvariante auf Lager, Weiß ist bereits ausverkauft.



Hier geht's zum Angebot: Galaxy S10+ mit 128 GB in Schwarz bei Aldi Talk



Dem Galaxy S10+ legt Aldi Talk noch eine SIM-Karte mit einem Startguthaben von 10 Euro bei, das Sie für eine Allnet-Flat verwenden können. Da das Galaxy S10+ kein SIM-Lock besitzt, können Sie aber auch jede andere SIM-Karte verwenden - auch die, die Sie aktuell nutzen. Wenn Sie noch einen starken Tarif suchen, finden Sie hier derzeit 5 GB für nur 7,99 statt 12,99 Euro - die Aktion gilt bis zum 23. Dezember 11 Uhr.



Wichtig zu wissen: Galaxy Buds kostenlos abgreifen bei Samsung-Aktion

In einer Samsung-Aktion bekommen Sie die Bluetooth-In-Ears Galaxy Buds im Wert von 149 Euro UVP - im Preisvergleich knapp 120 Euro - von Samsung geschenkt, wenn Sie etwa ein Aktionsgerät wie das Galaxy S10+ kaufen. Entsprechend würde sich der Effektiv-Preis des Smartphones reduzieren. Diese Aktion lohnt sich für Sie aber nur, wenn Sie die Buds sowieso möchten. Würde Sie die Galaxy Buds verkaufen wollen, würden Sie weniger dafür erhalten. Samsung listet Aldi Talk als Händler auf seiner Aktionsseite nicht auf. Allerdings muss das Smartphone nur eine bestimmte EAN aufweisen, die Samsung in den Teilnahmebedingungen auflistet. Ob das Modell von Aldi Talk dabei ist, erfahren Sie eventuell beim Samsung-Kundenservice.

Um die Buds zu erhalten, müssen Sie das Gerät bis zum 22.12.2019 gekauft und bis zum 07.01.2020 registriert haben.

Test-Fazit: Samsung Galaxy S10+ (06.03.2019)

Die Galaxy S10-Modelle beeindrucken mit besonders hoher Leistung, mit hochwertigem Design und tollen Displays. Auch sonst steckt in den Geräten alles, was der Mobilmarkt derzeit zu bieten hat: Neben Fingerprint-Sensoren im Bildschirm, riesigen Speicherplätzen und allen aktuellen Funkstandards, gibt es weiterhin eine Klinkenbuchse! Samsung Galaxy S10 und S10+ sind fast perfekte Smartphones! Wäre die Kamera bei schlechteren Lichtverhältnissen besser und die Akkulaufzeit länger. Auch wenn mithilfe der NPU der Stromverbrauch reduziert werden soll, hat zum Beispiel Huawei das Energie-Management besser im Griff. In Summe sind die S10-Geräte aktuell aber das Maß aller Dinge des Smartphones-Markts!