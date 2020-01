René Resch

Bei Media Markt und Saturn bekommen Sie aktuell das Galaxy S10 von Samsung samt Xbox One X mit 2 Spielen und 10-GB-Tarif im Vodafone-Netz zu absoluten Top-Konditionen. Sie zahlen unter 4 Euro im Monat.

Vergrößern Samsung Galaxy S10, Xbox One X + 2 Games im Vodafone-Tarif für unter 4 Euro monatlich © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten momentan einige Kracher-Tarif-Angebote mit Top-Smartphones an. So gibt es aktuell das Samsung Galaxy S10 inklusive Microsoft Xbox One X 1 TB - Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle und Fallout 76 im Netz von Vodafone zu Top-Konditionen. Der Tarif-Deal ist noch bis zum 31. Januar 2020 gültig.

Das Angebot im Detail: Samsung Galaxy S10 mit 10 GB Volumen - für unter 4 Euro monatlich

Das Samsung Galaxy S10 erhalten Sie im Tarif „Green LTE 10 GB Aktion“ im Vodafone-Netz. Der Tarif beinhaltet 10 GB Highspeed-Datenvolumen, eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine Hotspot-Flat.



Für die Geräte zahlen Sie einmalig 99 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro, als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 26,99 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 786,75 Euro für die 2-jährige Vertrags-Laufzeit.



Dabei handelt es sich um ein richtig gutes Angebot. Für das Samsung Galaxy S10 gehen die Preise auf Preis-Suchmaschinen ab 555 Euro los, das Xbox-One-X-Bundle gibt es ab 299 Euro und für Fallout 76 gehen die Preise ab 9,95 Euro los. Wenn Sie also den Betrag, der für die zwei Jahre Vertragsdauer fällig wird (786,75 Euro), von den eigentlichen Produktpreisen (863,95 Euro) abziehen, zahlen Sie nur noch rund 80 Euro (77,20 Euro) - also knapp 3,50 Euro (3,21 Euro) monatlich und bekommen dafür ein Top-Smartphone, eine Xbox One X mit 2 Spielen, 10 GB Datenvolumen sowie Telefonie- und Hotspot-Flatrate.



Samsung Galaxy S10 im Detail Im Folgenden haben wir einige technische Details zum Galaxy S10 von Samsung für Sie aufgelistet: Technische Merkmale: Betriebssystem Android 9.0 Prozessor Exynos 9820 Frequenzbereich Quad-Band LTE Speicherkapazität 128 GB Arbeitsspeicher 8 GB Erweiterbarer Speicher microSD bis zu 512 GB SIM-Kartentyp Nano Displaytyp Dynamic AMOLED Kameraauflösung 12 Megapixel Weitwinkel / 16 Megapixel Ultra Weitwinkel Videofunktionalität UHD (16:9 Format) Sprechzeit bis zu 19 Stunden Bluetooth 5.0

