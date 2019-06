Samsung Galaxy S10 & S10+ massiv im Preis gesenkt

Dennis Steimels

Samsung bietet seine Flaggschiffe Galaxy S10 und Galaxy S10+ derzeit 250 Euro günstiger an - auch die 1TB-Version! Hier finden Sie alle Details.

Die beiden Top-Modelle Galaxy S10 und Galaxy S10+ leiden unter starkem Preisverfall. Nur die große 1TB-Version bleibt relativ preisstabil. Doch jetzt senkt Samsung selbst die Preise massiv! In Samsungs Online-Shop bekommen Sie derzeit die nächstgrößere Speicherversion eines Galaxy S10 oder Galaxy S10+ ganz ohne Aufpreis , wodurch Sie immer 250 Euro sparen. Heißt: Ein Galaxy S10+ mit 1 TB internem Speicher kostet keine 1599 Euro, sondern so viel wie die 512GB-Version - nämlich 1249 Euro! Oder ein Galaxy S10 kostet jetzt mit 512 GB genau so viel wie mit 128 GB - 899 Euro! Das Angebot gilt allerdings nur noch bis 12. Juni 2019.







Samsung Galaxy S10 mit 128 GB günstig kaufen

Aus der neuen Galaxy S10-Serie halten wir das "normale" Galaxy S10 für das interessanteste Gerät, wenn man auf das etwas größere Display und den größeren Speicher des Plus-Modell verzichten kann.

Samsung Galaxy S10 mit 512 GB günstig kaufen

Wenn Sie oft mit Ihrem Smartphone Filme unterwegs schauen, dann brauchen Sie etwas mehr Speicherplatz. Dafür eignen sich die 512 GB bestens. Hinzu kommt, dass Sie wie bei jedem S10-Modell eine Speicherkarte einsetzen können.







Samsung Galaxy S10+ mit 512 GB günstig kaufen

Wer nicht auf das noch größere Display, die etwas längere Akkulaufzeit und auf die Dual-Frontkamera verzichten möchte, für den ist das Galaxy S10+ aus dieser Reihe die richtige Wahl.

Samsung Galaxy S10+ mit 1 TB günstig kaufen:

Das Plus-Modell hat nicht nur den größten internen Speicher mit 1 TB, sondern auch den größten Arbeitsspeicher. Das S10+ hat nämlich 12 GB RAM.







Samsung Galaxy S10e günstig kaufen:

Obwohl das Galaxy S10e das günstigste und kleinste Modell der neuen S-Generation ist, kommt es mit den wichtigsten Komponenten des S10 und S10+. Größten Unterschiede: Der Fingerabdrucksensor befindet sich nicht um Display sondern an der rechten Gehäuseseite. Der Bildschirm ist flach und an den Seiten nicht abgerundet. Und auf der Rückseite sitzt beim Galaxy S10e statt einer Triple-Kamera eine Dual-Cam mit Weitwinkel und Super-Weitwinkel.





Alle Infos zu den S10-Modellen

Die S10-Geräte beeindrucken allesamt mit extrem hoher Leistung, mit einem tollen Design und sehr scharfen Displays mit knackigen Farben. Auch sonst steckt in den Geräten alles, was der Mobilmarkt derzeit zu bieten hat: Neben Fingerprint-Sensoren im Display, riesigen Speicherplätzen - die noch erweiterbar sind - und allen aktuellen Funkstandards, gibt es weiterhin eine Klinkenbuchse! Auch wenn die Akkulaufzeit jeweils "nur" gut ist, sind die Galaxy S10-Modelle aktuell das Maß aller Dinge des Smartphones-Markts, an dem sich die kommenden Handys messen müssen.

Video-Beschreibung einblenden Dennis war für euch in London und hat sich dort Samsungs neueste Smartphone-Generation Galaxy S10e, S10, S10+ und S10 5G angesehen. Was die Handys draufhaben, erfahrt ihr in diesem Video. Alle ausführlichen Infos, Specs-Vergleiche und Preise findet ihr außerdem in unserem Artikel.