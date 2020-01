Samsung Galaxy S10 Lite & Note 10 Lite: Günstigere Top-Smartphones

Dennis Steimels

Samsungs Top-Modelle Galaxy S10 und Note 10 bekommen je eine Lite-Version mit starken Specs zu günstigeren Preisen. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Samsung Galaxy S10 Lite und Note 10 Lite vorgestellt © LUMIKK555/Shutterstock.com / Samsung

Das Jahr ist gerade erst ein paar Tage alt, da präsentiert Samsung schon zwei echte Smartphone-Highlights für all diejenigen, die ein Top-Handys zu einem guten Preis suchen: Die beiden Modelle Galaxy S10 Lite und Galaxy Note 10 Lite sind nämlich ähnlich stark ausgestattet wie Galaxy S10 und Note 10, aber deutlich günstiger - zumindest wenn es nach der UVP geht. Außerdem kommen die Geräte in einem neuen, sehr schicken Design, in dem auch das neue Galaxy S11 beziehungsweise Galaxy S20 glänzen wird.

Samsung Galaxy S10 Lite im Detail:

Vergrößern Samsung Galaxy S10 Lite © LUMIKK555/Shutterstock.com / Samsung

Vom Galaxy S10 gibt es mit dem S10 Lite jetzt insgesamt fünf Modelle. An der UVP orientiert ist das Lite das günstigste Handy der Reihe, hat aber mit 6,7 Zoll das größte Display. Das Punch-Hole für die Frontkamera befindet sich wie bei der Note 10-Serie mittig im Display. Das Design auf der Rückseite ist dagegen neu, die Triple-Kamera sitzt in einem Rechteck im oberen linken Bereich - von hinten betrachtet. Der Fingerabdruck-Sensor ist wie beim S10 direkt im Display zu finden - beim S10e ist er am Gehäuserand verbaut. Besonders stark ist die Akkukapazität mit 4500 mAh, da dürfte eine lange Laufzeit garantiert sein. Der Akku unterstützt Schnellladen mit satten 45 Watt - er ist entsprechend extrem schnell wieder aufgeladen! Auf dem S10 Lite läuft Android 10.

Unsere Einschätzung: Positiv ist, dass Samsung sein Top-Modell auch preissensitiven Kunden anbieten möchte und die UVP auf 649 Euro setzt. Weil aber das Galaxy S10 im Preis so tief gefallen ist, dass es im Preisvergleich ähnlich viel kostet, hätte Samsung unserer Meinung nach die UVP einen Tick tiefer ansetzen müssen.

Daten Galaxy S10 Lite Galaxy S10e Galaxy S10 Galaxy S10+ Display-Technik sAMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,7 Zoll, FHD+ 5,8 Zoll, FHD+ 6,1 Zoll, QHD+ 6,4 Zoll, QHD+ Hauptkamera Triple-Cam Dual-Cam Triple-Cam Triple-Cam Kameradetails 48 MP-Hauptcam | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Makro 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weitwinkel 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele Frontkamera 32 MP 10 MP 10 MP 10 und 8 MP Prozessor Octa-Core Exynos 9820 Exynos 9820 Exynos 9820 CPU-Daten 2,8 + 2,4 + 1,8 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 6 GB RAM 8 GB RAM 8 oder 12 GB RAM Speicher 128 GB 128 GB 128 oder 512 GB 512 GB oder 1 TB erweiterbar? ja / Micro-SD ja / Micro-SD ja / Micro-SD ja / Micro-SD Dual-SIM ja / Hybrid ja / Hybrid ja / Hybrid Akku 4500 mAh 3100 mAh 3400 mAh 4100 mAh Preis (UVP) 649 € 749 € 899 - 1149€ 1249 - 1599€ Marktstart 1. Quartal 2020 8. März 2019 8. März 2019 8. März 2019

Samsung Galaxy Note 10 Lite im Detail:

Vergrößern Samsung Galaxy Note 10 Lite © LUMIKK555/Shutterstock.com / Samsung

Das Galaxy Note 10 Lite ist mit 6,7 Zoll fast so groß wie das Note 10+, die Auflösung ist aber etwas geringer: Full-HD+ statt Quad-HD+. Der Akku ist mit 4300 mAh identisch. Das Display-Design mit dem mittigen Punch-Hole für die Frontkamera ist gleich, die Rückseite hingegen ist neu. Die Triple-Kamera sitzt wie beim S10 Lite in einem Rechteck. Auf dem Galaxy Note 10 Lite läuft Android in der Version 10.

Unsere Einschätzung: Mit 599 Euro UVP ist das Galaxy Note 10 Lite der aktuell günstigste Einstieg in die Note-Reihe mit dem bekannten S Pen. Das Note 10 kostet im Preisvergleich nämlich mindestens 777 Euro. Selbst das Galaxy Note 9 ist mit rund 650 Euro deutlich teurer . Das neue Lite-Modell ist also eine klare Kaufempfehlung, sobald es im ersten Quartal 2020 auf den Markt kommt.