Samsung Galaxy S10 & Galaxy Fold ab 20 Uhr im Live-Stream

Samsung stellt heute Abend offiziell die neue Galaxy S10 Smartphone-Familie vor. Der heimliche Star ist aber das neue Galaxy Fold.

Vergrößern Samsung Galaxy S10 wird enthüllt

Es ist soweit: Samsung wird heute Abend offiziell sein neues Smartphone-Flaggschiff Samsung Galaxy S10 enthüllen. Genauer gesagt: Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10 und Samsung Galaxy S10 Plus. Es sollen nämlich gleich drei neue Modelle der S10-Familie präsentiert werden. Dabei kostet das Top-Modell bis zu 1.600 Euro.

In diesem Beitrag versorgen wir Sie mit allen Infos rund um die drei Galaxy-S10-Modelle.

Der heimliche Star der Veranstaltung dürfte aber das Samsung Galaxy Fold sein. Samsung wird nämlich zum ersten Mal sein erstes faltbares Smartphone der Öffentlichkeit präsentieren. Offen ist derzeit noch, ob es sich nur um einen Prototypen handeln wird oder ob Samsung das Gerät auch zeitnah in den Handel bringen wird. Wir rechnen aber eher damit, dass das Gerät viel später in diesem Jahr auf den Markt kommt.

Neugierig geworden? Der Samsung Unpacked 2019 Event startet am Mittwochabend um 20 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung selbst findet in San Francisco statt. Samsung überträgt die Veranstaltung aber per Live-Stream.

Keine Zeit für den Stream? Ab heute Abend um 20:30 Uhr versorgen wir Sie mit allen Infos und ersten Hands-on!