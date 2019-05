Samsung Galaxy S10 5G ab Juni in Deutschland erhältlich

Hans-Christian Dirscherl

Das Samsung Galaxy S10 5G wird ab Juni in Deutschland erhältlich sein. Mit besserer Kamera, größerem Display und größerem Akku.

Vergrößern Samsung Galaxy S10 5G ist ab Juni 2019 in Deutschland erhältlich © Samsung

Samsung Electronics hat heute mitgeteilt, dass das Samsung Galaxy S10 5G ab Juni in Deutschland verfügbar sein wird. Damit verkauft Samsung erstmals ein 5G-Smartphone in Europa.

Zeitgleich mit Deutschland wird das Galaxy S10 5G ab Juni auch in Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und Großbritannien erhältlich sein. Samsung will das Galaxy S10 5G - wie auch bei seinen anderen Top-Smartphones üblich - in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen europäischen Mobilfunkanbietern anbieten. Darunter sind zunächst die Deutsche Telekom, EE, Orange, Sunrise, Swisscom, TIM, Telefonica und Vodafone. In Deutschland ist das Galaxy S10 in der 5G-Version künftig nur über die Deutsche Telekom und Vodafone erhältlich, nicht aber über Telefonica (O2).

Den genauen Termin für den Verkaufsstart in Deutschland will Samsung noch nicht nennen. Viel wichtiger: Samsung nennt auch noch nicht den Preis! Das Galaxy S10 5G wird aber auf jeden Fall mehr kosten als das Galaxy S10+. Dessen UVP beginnt bei 1249 Euro für 512 GB Speicher und 8 GB RAM, der tatsächliche Straßenpreis ist aber bereits deutlich niedriger. Und das S10 kostet noch einmal weniger.



Das Galaxy S10 5G unterscheidet sich neben der 5G-Unterstützung (für das es in Deutschland noch kein Netz gibt!) durch weitere Eigenschaften von den anderen Modellen der Galaxy-S10-Reihe:

Laut Samsung besitzt das S10 5G das größere Dynamic-Amoled-Display (6,7-Zoll; beim S10 ist der Bildschirm 6,1 Zoll und beim S10+ 6,4 Zoll groß),

vier Kameralinsen - mit zusätzlicher 3D-Tiefenkamera für Bokeh-Effekte bei Live-Fokus-Videos und für diverse Schnellmess-Funktionen, mit denen Kunden die Abmessungen eines Objektes oder Raumes messen können. S10 und S10+ besitzen drei Kameras



und den bisher größten Akku der Samsung-Galaxy-S-Serie: 4.500 mAh; Super-Schnellladefunktion mit 25 Watt Leistung. Zum Vergleich: Das Galaxy S10 besitzt einen 3400-mAh-Akku und das Galaxy S10+ einen 4100-mAh-Akku. Die wichtigsten technischen Daten von Galaxy S10, S10+ und S10 5G vergleichen wir in diesem Artikel.

