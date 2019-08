Samsung Galaxy Note 10 vorbestellen - hier bekommen Sie es zuerst

Dennis Steimels

Sie können das gerade erst vorgestellte Galaxy Note 10 / Note 10+ bereits vorbestellen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Smartphones als erstes bekommen.

Am 7. August hat Samsung sein Galaxy Note 10 präsentiert. Erstmals gibt es drei Modelle: Galaxy Note 10, Note 10+ und Note 10+ 5G. Das Plus-Modell ist auf maximale Performance ausgelegt und kommt mit größerem Display im kompakten Gehäuse, mehr Speicher, größerem Akku und mehr Kameras.

Ab sofort können Sie Galaxy Note 10 und Galaxy Note 10+ vorbestellen. Ab dem 23. August sind die Geräte offiziell verfügbar. Das Galaxy Note 10 gibt es mit einem nicht erweiterbaren 256 GB großen Speicher und 8 GB RAM in den Farben Aura Glow, Aura Pink und Aura Black. Beim Galaxy Note 10+ bekommen Sie 12 GB RAM und haben die Wahl zwischen 256 GB und 512 GB Speicher, den Sie per Micro-SD-Karte aufstocken können. Die Farben: Aura Glow, Aura White und Aura Black. Die 5G-Version des Note 10+ gibt es nur in Aura Glow und Aura Black mit 256 GB und kostet 1199 Euro UVP. Die 5G- und 512GB-Version gibt es aktuell nur im Samsung-Shop . Die Bei Amazon gibt es sogar exklusiv 36 Monate Garantie.

Egal wo Sie das Galaxy Note 10 (Note 10+) kaufen: Über das Trade-In-Programm erhalten Sie von Samsung bis zu 500 Euro für Ihr altes Gerät.



Alternative: Samsung Galaxy S10 oder Note 9 kaufen

Samsung Galaxy S10 mit 128 GB günstig kaufen

Wenn Sie auf den S Pen verzichten können, dann empfehlen wir Ihnen das deutlich günstigere Galaxy S10, das ähnlich gut ausgestattet ist. Wer etwas größere Display und den größeren Speicher des Plus-Modells nicht braucht, der wird mit dem "Standard" S10 glücklich.

Samsung Galaxy Note 9 günstig kaufen

Soll Ihr neues Handy trotzdem einen Stift haben, Sie möchten aber nicht so viel für das Galaxy Note 10 ausgeben, dann werfen Sie einen Blick auf den Vorgänger Galaxy Note 9.

Daten Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,3 Zoll, 2280 x 1080 Pixel 6,8 Zoll, 3040 x 1440 Pixel 6,1 Zoll, 3040 x 1440 Pixel 6,4 Zoll, 3040 x 1440 Pixel Hauptkamera Triple-Cam Quad-Cam Triple-Cam Triple-Cam Kameradetails 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele | ToF-Sensor 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele Frontkamera 10 MP | 4K Video 10 MP | 4K Video 10 MP | 4K Video 10 und 8 MP | 4K Video Prozessor Exynos 9825 Exynos 9825 Exynos 9820 Exynos 9820 CPU-Daten bis zu 2,7 Ghz bis zu 2,7 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM 8 GB RAM 8 oder 12 GB RAM Speicher 256 GB 256 oder 512 GB 128 oder 512 GB 512 GB oder 1 TB erweiterbar? nein ja | Micro-SD ja | Micro-SD ja | Micro-SD LTE 1,2 GB/s | Cat 20 1,2 GB/s | Cat 20 1,2 GB/s | Cat 20 1,2 GB/s | Cat 20 Dual-SIM ja ja | Hybrid ja | Hybrid ja | Hybrid Akku 3500 mAh 4300 mAh 3400 mAh 4100 mAh Preis (UVP) 949€ 1099 - 1199€ 899 - 1149€ 1249 - 1599€ Marktstart 23. August 23. August 8. März 8. März