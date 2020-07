Samsung Galaxy M31 mit Riesen-Akku und Quad-Cam für 229 statt 279 Euro bei Amazon

Dennis Steimels

Derzeit bekommen Sie das beliebteste Smartphone auf Amazon stark reduziert - Sie sparen 50 Euro! Das Galaxy M31 punktet mit starken Features zum attraktiven Preis.

Vergrößern Samsung Galaxy M31 günstig bei Amazon © pisitnamtasaeng/Shutterstock / Samsung

Das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy M31 mit Top-Hardware ist seit Ende April/Anfang Mai exklusiv auf Amazon sowie im eigenen Samsung-Store verfügbar. Zu Beginn hat das Handy in den jeweiligen Stores 279 und 269 Euro gekostet. Während der Preis im Samsung-Store - auch durch die Mehrwertsteuersenkung - auf nur rund 262 Euro gefallen ist, gibt es das Galaxy M31 bei Amazon zum Top-Preis von 229 Euro! Mit 50 Euro unter UVP und über 33 Euro unter dem nächstbesten Angebot bei Samsung selbst, bekommen Sie bei Amazon den derzeit günstigen Preis für das Galaxy M31. Zur Auswahl stehen die Farben Blau, Rot und Schwarz. Zu den Highlights gehören das große AMOLED-Display, der riesige Akku sowie die Quad-Kamera.



Hier geht's zum Amazon-Angebot: Samsung Galaxy M31 für 229 statt 279 Euro



Daten Galaxy M31 Display-Technik Super AMOLED Display 6,4 Zoll, Full-HD+ Hauptkamera Quad-Cam (Haupt, Ultraweitwinkel, Makro, Tiefensensor) Kameradetails Haupt: 64 MP, f/1.8 | Weit: 8 MP, 123 Grad, f/2.2 | Makro: 5 MP, f/2.4 | Tiefe: 5 MP, f/2.2 Video 4K, 30 fps Frontkamera 32 MP, f/2.0 Prozessor Octa-Core, bis zu 2,3 GHz Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher | erweiterbar? 64 GB | ja Akku 6000 mAh Fingerabdruck-Scanner ja Größe 159,2 x 75,1 x 8,9 mm Gewicht 191 Gramm SIM Dual Nano-SIM WLAN 2,4 + 5 GHz | ac Bluetooth 5.0 NFC ja USB-C ja Klinkenbuchse ja

Das kann das Samsung Galaxy M31

Das Super-AMOLED-Display auf der Vorderseite misst 6,4 Zoll und zeigt Inhalte in Full-HD+ an. Damit ist es ausreichend scharf, einzelne Pixel werden Sie nicht entdecken. Die Frontkamera bietet 32 Megapixel. Das Galaxy M31 hat außerdem einen besonders großen Akku mit einer Kapazität von 6000 mAh und sollte so eine lange Akkulaufzeit garantieren. Mit 15 Watt ist er auch recht schnell wieder aufgeladen. Zum Vergleich: Der Akku im Top-Modell Galaxy S20 hat 4000 mAh .

Vergrößern Samsung Galaxy M31: Alle Farben © Samsung

Zur weiteren Ausstattung gehören ein Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2,3 GHz und 6 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher ist 64 GB groß, frei verfügbar für Sie sind rund 50 GB. Immerhin können Sie eine Micro-SD-Karte einstecken und den Speicher noch um 512 GB aufstocken. Zusätzlich hat das Samsung Galaxy M31 Platz für zwei SIM-Karten. Das Handy bietet also eine richtige Dual-SIM-Funktion statt einer Hybrid-Lösung, bei dem ein Steckplatz entweder für eine Speicherkarte oder eine SIM-Karte nutzbar ist. Als Betriebssystem kommt aktuelles Android 10 zum Einsatz.

Hier geht's zum Amazon-Angebot: Samsung Galaxy M31 für 229 statt 279 Euro

Das Galaxy M31 besitzt natürlich auch einen Fingerabdruck-Sensor, um das Handy zu entsperren. Der befindet sich auf der Rückseite des Smartphones, dort ist mit dem Zeigefinger gut erreichen. Zusätzlich gibt es eine Gesichtserkennung über die Frontkamera.

Einschätzung des Galaxy M31

Die Mittelklasse-Smartphones von Samsung bieten für ihre günstigen Preise eine anständige Ausstattung mit besonders großem Akku, modernem Design und Mehrfachkamera, die sich für verschiedene Szenarien eignet. Das Galaxy M21 und M31 sind nahezu identische Smartphones - wer auf die Hauptkamera mit etwas mehr Megapixeln und die Makrolinse verzichten kann, der spart mit dem Galaxy M21 rund 50 Euro. Ansonsten machen beide Handys auf dem Papier einen sehr guten Eindruck!