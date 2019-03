Samsung Galaxy M20: Für 229 Euro nur online erhältlich

René Resch

Samsungs Einstiegs-Smartphone, das Galaxy M20, wird es nur im Flashsale auf Amazon und dem Samsung Online Shop geben.

Vergrößern Samsung Galaxy M20: Nur im Flashsale erhältlich © Samsung

Samsung bringt mit dem Samsung Galaxy M20 ein neues Einstieger-Smartphone nach Deutschland. Beim Verkauf gibt es jedoch einen Haken: Wer das Galaxy M20 im Blick hat, muss auf einen von drei Flashsales zugreifen. Diese Sales finden jeweils am 18. März, 25. März sowie am 1. April 2019 statt. Und dies exklusiv auf Amazon und im Samsung Online Shop .



Erhältlich ist das Smartphone dabei in den Farben Charcoal Black und Ocean Blue zu einem Preis von 229 Euro. Der Flashsale beginnt am 18. und 25. März sowie am 1. April jeweils um 10 Uhr morgens und läuft dann für 24 Stunden.

Weitere Details zum Galaxy M20 Smartphone

Das Galaxy M20 bietet ein 6,3 Zoll Full-HD-Infinity-V Display, eine 8 Megapixel Front-Kamera, eine Dual-Hauptkamera bestehend aus einer 8 Megapixel-Kamera sowie einem 5 Megapixel Weitwinkelobjektiv, 64 Gigabyte Speicherplatz der durch eine Micro-SD-Karte um bis zu 512 Gigabyte erweiterbar ist, einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einem 5.000 mAh Akku.

