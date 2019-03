Samsung Galaxy Fold: Hier können Sie das Falt-Smartphone kaufen

Hans-Christian Dirscherl

Samsung hat jetzt verraten, wo man überall das faltbare 7,3 Zoll große Samsung Galaxy Fold kaufen kann.

Vergrößern Das Samsung Galaxy Fold ist ab Mai 2019 für 2000 Euro (UVP) erhältlich. © Samsung

Das Samsung Galaxy Fold ist ab dem 3. Mai 2019 in Deutschland für stolze 2000 Euro (UVP) erhältlich. Das war schon länger bekannt, doch jetzt hat Samsung auch verraten, wo man überall das faltbare 7,3-Zoll-Android-Smartphone kaufen kann.

Das neue „Foldable“ (wie Samsung diese neue Geräte-Kategorie bezeichnet) ist demnach über die Mobilfunkprovider Deutsche Telekom, Telefónica (O2) und Vodafone erhältlich. Zusätzlich verkaufen die Südkoreaner ihr neues Highlight auch über ihren Samsung-Online-Shop.

Spar-Tipp: Erfahrungsgemäß sinkt der tatsächliche Straßenpreis bei Android-Smartphones schnell deutlich unter die UVP. Warten Sie also mit dem Kauf des Samsung Galaxy Fold erst einmal ein paar Wochen und beobachten Sie dessen Preisentwicklung.



Die wichtigsten Fakten zum Samsung Galaxy Fold kurz zusammengefasst: Das Smartphone wird zusammen mit Galaxy Buds und einem schlanken, schützenden Kevlar-Cover geliefert. Es besitzt auseinandergefaltet einen 7,3 Zoll großen Amoled-Touchscreen. Im geschlossenen Zustand soll Gorilla Glass 6 gegen Abnutzung schützen. Das Android-Betriebssystem wurde speziell für die Falt-Funktion angepasst und soll nahtlose App-Übergänge zwischen dem Front- und dem Infinity-Flex-Hauptdisplay ermöglichen. Mit Hilfe der Multi-Active-Window-Funktion können Sie mehrere Apps gleichzeitig bedienen.



Das Galaxy Fold kommt in vier Farben nach Deutschland. Bei den Kooperationspartnern in „Space Silver“ und „Cosmos Black“ und über den Samsung Online-Shop ergänzend in „Martian Green“ und „Astro Blue“ mit der Option der Scharnierabdeckung in „Gold“ bzw. „Dark Silver“.

Kaufinteressenten können das Gerät ab dem 26. April direkt im Online-Shop von Samsung oder bei den anderen Anbietern vorbestellen.



Samsung Galaxy Fold: Ab 3. Mai für 2000 Euro erhältlich