Samsung Galaxy Books mit S Pen und 360-Grad-Display vorgestellt

René Resch

Neues Line-up an Laptops und Convertibles von Samsung: Galaxy Book, Galaxy Book Pro und Pro 360 kommt zu fairen Preisen mit besonderes Features auf den Markt.

Vergrößern Samsung zeigt seine neuen Galaxy Books © Samsung

Samsung hat auf seinem "Samsung Unpacked"-Event seine neuen Laptops und Convertibles vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Modelle zum Samsung Galaxy Book, Galaxy Book Pro sowie dem Galaxy Book 360. Die Modelle, die bei uns in Deutschland am 14. Mai erscheinen werden, haben wir hier für Sie zusammengestellt und beleuchten diese im Detail.

Das aktuelle Samsung-Portfolio an Notebooks und Convertibles ist komplett mit Intel-Prozessoren der 11. Generation ausgestattet. Unter den Modellen gibt es dabei einige verschiedene Varianten, die sich bei CPU, Speicher, Grafikeinheit, Arbeitsspeicher oder Displaygröße unterscheiden. So kommen das Samsung Galaxy Book und das Galaxy Book Pro in je fünf Ausführungen, das Galaxy Book Pro 360 in drei.





Die neuen Samsung Galaxy Books

Das Galaxy Book kommt in verschiedenen Varianten mit Intel Core i3, Core i5 sowie Core-i7-CPUs. Die Namen spiegeln dabei den jeweiligen Intel-Prozessor wieder (Galaxy Book i3, Galaxy Book i5, Galaxy Book i7 LTE). Das Galaxy Book i5 gibt es weiterhin in verschiedenen Ausführungen bezüglich des verbauten Speicherplatzes sowie der Grafikeinheiten.

Vergrößern Samsung Galaxy Book © Samsung

Galaxy Book - Alle technischen Informationen im Überblick:



CPU: Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7, Intel Core i7-1165G7

Display: 15,6 Zoll,FHD PLS, 1.920 x 1.080 Pixel

Betriebssystem: Windows 10 Home



Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4x / 16 GB LPDDR4x (i7 LTE oder WiFi)



Interner Speicher: 256 / 512 GB (M.2, PCIe3.0)

Speichererweiterung: um bis zu 1 TB per SSD, 1 TB per MicroSD-Slot

Grafik: Intel UHD (i3), Intel Iris XE (i5, i7)



Konnektivität: Wi-Fi (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1, Miracast, LTE (i7 LTE)



Sensoren: Fingerabdruckscanner



Akku: 54 Wh



Anschlüsse: 2 x USB-A (3.2 Gen1), 2 x USB-C (3.2 Gen1), 1 x HDMI 1.4, 1 x microSD, 1 x 3,5 Klinke, 1 x Kensington-Slot, 1 x Sim (i7 LTE)

Farben: Mystic Silver

Varianten und Preise:

Modell CPU RAM SSD Grafik Preis Galaxy Book i3 Core i3 8 GB 256 GB Intel UHD 679 Euro UVP Galaxy Book i5 Core i5 8 GB 256 GB Intel Iris XE 749 Euro UVP Galaxy Book i5 Core i5 8 GB 512 GB Intel Iris XE 849 Euro UVP Galaxy Book i7 Core i7 8 GB 256 GB Intel Iris XE 849 Euro UVP Galaxy Book i7 LTE Core i7 16 GB 512 GB Intel Iris XE 1149 Euro UVP

Einschätzung: Beim Galaxy Book betreibt Samsung behutsame Modellpflege. Mit der 11. Core-Generation steigen Rechenleistung und Energieeffizienz, was sich positiv auf die Akkkulaufzeit auswirken sollte. Die Preisgestaltung ist fair.







Samsung Galaxy Book Pro i5, Pro i7 & Pro i7 LTE

Weitere Laptops hat Samsung mit dem neuen Galaxy Book Pro vorgestellt. Hier gibt es die Varianten Galaxy Book Pro i5, Galaxy Book Pro i7 und Pro i7 LTE. Die Pro-Variante kommt mit Speichergrößen von bis zu 1 TB. Alle Modelle bestechen durch ein AMOLED-Display in 13 beziehungsweise 15 Zoll. Die Tastaturen der Pro-Modelle sind zudem hintergrundbeleuchtet, die 15-Zoll-Varianten bieten zusätzlich ein Ziffernblock.

Vergrößern Samsung Galaxy Book Pro © Samsung

Galaxy Book Pro - Alle technischen Informationen im Überblick:



CPU: Intel Core i5–1135G7, Intel Core i7–1160G7, Intel Core i7 –1165G7

Display: 13,3 Zoll / 15,6 Zoll,FHD AMOLED, 1.920 x 1.080 Pixel

Betriebssystem: Windows 10 Home



Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4x / 16 GB LPDDR4x (i7, i7 LTE)



Interner Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB (M.2, PCIe3.0)

Speichererweiterung: 2 TB per MicroSD-Slot

Grafik: Intel Iris XE (i5, i7 LTE), Intel Iris XE + Geforce MX450 (i7)



Konnektivität: Wi-Fi (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1, Miracast, LTE (i7 LTE)



Sensoren: Fingerabdruckscanner



Akku: 63 Wh / 68 Wh (15,6 Zoll)



Anschlüsse: 1 x USB-A (3.2 Gen1), 1 x USB-C (3.2 Gen1), 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 1 x HDMI 1.4, 1 x microSD, 1 x 3,5 Klinke, 1 x Sim (i7 LTE)

Farben: Mystic Silver, Mystic Blue

Varianten und Preise:

Modell Display CPU RAM SSD Grafik Preis Galaxy Pro i5 13,3 Zoll Core i5 8 GB 256 GB Intel Iris Xe 1099 Euro UVP Galaxy Pro i5 15,6 Zoll Core i5 8 GB 256 GB Intel Iris Xe 1199 Euro UVP Galaxy Pro i7 LTE 13,3 Zoll Core i7 16 GB 512 GB Intel Iris Xe 1499 Euro UVP Galaxy Pro i7 15,6 Zoll Core i7 16 GB 512 GB Intel Iris Xe 1499 Euro UVP Galaxy Pro i7 15,6 Zoll Core i7 16 GB 1 TB Intel Iris Xe 1699 Euro UVP Galaxy Pro i7 15,6 Zoll Core i7 16 GB 1 TB Intel Iris Xe + MX450 1799 Euro UVP

Einschätzung: Mit der neuen Baureihe Galaxy Book Pro adressiert Samsung Kunden, die bereit sind, für ein besseres Display tiefer in die Tasche zu greifen. Die Preise sind im Vergleich zur Microsoft-Konkurrenz attraktiv.





Das Samsung-Convertible Galaxy Book Pro 360

Beim Samsung Galaxy Book Pro 360 i5 & i7 handelt es sich um Convertibles mit 13,3 beziehungsweise 15,6 Zoll großen Super-AMOLED-Displays, die sich flippen lassen und mit Samsungs S-Pen verwendet werden können - der S-Pen ist dabei im Lieferumfang bereits enthalten. Ansonsten weisen die Pro-360-Modelle, bis auf den fehlenden HDMI-Anschluss, ähnliche Spezifikationen wie die Pro-Variante auf. Eine LTE-Variante gibt es beim Pro 360 aktuell nicht, eine 5G-Variante soll allerdings noch im Laufe des Jahres in Deutschland erscheinen. Die Preise beginnen für das Basismodell ab 1199 Euro UVP - also ähnlich wie beim Vorgänger dem Samsung Book Flex.

Vergrößern Samsung Galaxy Book Pro 360 © Samsung

Galaxy Book Pro 360 - Alle technischen Informationen im Überblick:



CPU: Intel Core i5–1135G7, Intel Core i7 –1165G7

Display: 13,3 Zoll / 15,6 Zoll,FHD Super-AMOLED-Touchscreen, 1.920 x 1.080 Pixel

Betriebssystem: Windows 10 Home



Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4x / 16 GB LPDDR4x (i7)



Interner Speicher: 256 GB / 512 GB (M.2, PCIe3.0)

Speichererweiterung: 2 TB per MicroSD-Slot, 1 TB per zusätzlicher SSD



Grafik: Intel Iris XE



Konnektivität: Wi-Fi (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1, Miracast



Sensoren: Fingerabdruckscanner



Akku: 63 Wh / 68 Wh (15,6 Zoll)



Anschlüsse: 2 x USB-C (3.2 Gen1), 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 1 x microSD, 1 x 3,5 Klinke



Farben: Mystic Silver

Varianten und Preise:

Modell Display CPU RAM SSD Preis Galaxy Book Pro 360 i5 13,3 Zoll Core i5 8 GB 256 GB 1199 Euro UVP Galaxy Book Pro 360 i5 15,6 Zoll Core i5 8 GB 256 GB 1299 Euro UVP Galaxy Book Pro 360 i7 15,6 Zoll Core i7 16 GB 512 GB 1599 Euro UVP

Einschätzung: Auch die hervorragende Vorgängerbaureihe Samsung Galaxy Book Flex bekommt mit der 11. Core-Generation mehr Rechenleistung und Energieeffizienz spendiert. Einen Leistungsschub in der kompakten Convertible-Klasse erwarten wir auch durch den Grafikchip Intel Iris Xe. Die Preisgestaltung ist für das Gebotene - S-Pen inklusive - fair.

Wann erscheinen die neuen Galaxy-Books in Deutschland?

Die neuen Galaxy-Book-Modelle von Samsung werden ab dem 14. Mai in Deutschland erhältlich sein. Etwa im Samsung Online Shop und bei diversen anderen großen Händlern.