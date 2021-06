René Resch

Bei O2 erhalten Sie aktuell das beliebte Samsung Galaxy Book LTE 15" i7 inklusive 60 GB LTE-Volumen zu Top-Konditionen.

Vergrößern Samsung Galaxy Book inkl. 60 GB LTE-Volumen zum Top-Preis bei O2 © O2

Bei O2 erhalten Sie aktuell brandneue Samsung Galaxy Book LTE 15" i7 inklusive Tarif mit 60 GB LTE-Volumen zu Top-Konditionen. So gibt es das Samsung-Notebook und den O2-Tarif "my Data L" für die monatlichen Tarif-Gebühren von nur 61,99 Euro sowie der einmaligen Zuzahlung von 13 Euro, der Anschlusspreis beträgt 49,99 Euro die Versandkosten 4,99 Euro. Effektiv zahlen Sie für das Notebook mit sattem 5G-Volumen nur 16,95 Euro im Monat, wie wir an dieser Stelle erklären.



Mit dem Samsung Galaxy Book LTE 15" i7 erhalten Sie ein tolles Komplettpaket mit topaktuellem und schnellem Notebook. Ein lästiges Einrichten eines Hotspots von Smartphone aus ist mit diesem Modell nicht mehr nötig, das Samsung-Notebook hat die passende LTE-Unterstützung direkt mit an Bord. Für die nötige Rechengeschwindigkeit sorgt der pfeilschnelle Core-i7-Prozessor von Intel.



Eckdaten zum Samsung Galaxy Book LTE 15" i7: Das Galaxy Book kommt in der Farbe Silber, besitzt ein 15,6-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, Intel Core i7 1165G7 Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher sowie 512 GB SSD-Speicherplatz. Als Anschlüsse kommen 1 x HDMI, 2 x USB-C 3.0, und 2 x USB-A zum Einsatz. Das Notebook ist mit dem Betriebssystem Windows 10 Home ausgestattet.



Tarif-Details : Das Notebook erhalten Sie im Tarif „my Data L“ inklusive 60 GB LTE-Datenvolumen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s im Netz von O2. Also ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch mal einen größeren Download von unterwegs aus zu tätigen. Neben dem Datenvolumen erhalten O2-Kunden weitere Vorteile wie etwa: Gratis Kino-Tickes, Musik-Downloads und weitere Aktionen & Rabatte.



Bitte beachten: Wenn Ihr 60-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 kbit/s weiter.

Zur Qualität des O2-Netzes

Das Netz von O2 hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, was u.A. der Mobilfunk-Netztest 2021 des Magazins Connect zeigt. Das neue "Sehr Gut"- Testergebnis bezieht sich nicht nur auf die Netzabdeckung von O2 sondern auch auf die Qualität hinsichtlich mobiler Datennutzung.



Die Effektivrechnung: Top-Notebook mit 60-GB-Tarif für 16,95 Euro pro Monat

Die einmaligen Kosten für das Notebook, Anschlusspreis sowie Versandkosten betragen insgesamt 67,98 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 61,99 Euro monatlich. Insgesamt belaufen sich die Kosten dann 1555,74 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit.

Hierbei handelt es sich um einen richtig starken Tarif-Deal - Das Samsung Galaxy Book kostet beim Hersteller satte 1149 Euro. Wenn Sie nun den Gerätepreis von den Gesamtkosten abziehen, zahlen Sie umgerechnet nur noch 406,74 Euro bzw. 16,95 Euro effektiv im Monat für ein Top-Notebook inklusive 60 GB Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s Geschwindigkeit.

Direkt zum Deal: Samsung Galaxy Book LTE 15" i7 + 60-GB-Volumen-Tarif zu Top-Konditionen



