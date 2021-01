Samsung: Galaxy Book Flex2 5G ab Januar erhältlich

Denise Bergert

Das neue Convertible von Samsung ist Laptop und Tablet-PC in einem. An Bord sind 5G und Intels Core-i5- oder Core-i7-Prozessoren.

Das Galaxy Book Flex2 5G ist ab 28. Januar erhältlich.

Samsung erweitert sein Notebook-Portfolio in diesem Monat um das Galaxy Book Flex2 5G . Das Convertible lässt sich sowohl als klassischer Laptop als auch in zusammengeklapptem Zustand als Tablet-PC nutzen. Samsungs Galaxy Book Flex2 5G verfügt über 5G, LTE und Wi-Fi 6. An Bord sind außerdem eine 13-Megapixel-Kamera, eine HD-Kamera für Video-Chats und der S Pen.

Der Touchscreen misst 13,3 Zoll und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Im silberfarbenen Gehäuse werkeln wahlweise ein Intel Core i5 oder i7 der elften Generation sowie eine Intel Iris X Grafik-Einheit mit 16 Gigabyte RAM. Der integrierte Akku fasst 69,7 Wattstunden und ermöglicht so das Arbeiten oder Video-Streaming über mehrere Stunden. Das Convertible verfügt außerdem über folgende Anschlüsse: Thunderbolt 4, USB-C, USB 3.0, HDMI, 3,5 mm Kopfhörer und Mikrofon, UFS und Micro SD Slot sowie einen SIM Slot.

Mit dem Core-i5-Prozessor und einer 256 GB SSD ist das Galaxy Book Flex2 5G zum Preis von 1.749 Euro ab 28. Januar 2021 bei O2 verfügbar. Für die Variante mit 512 GB SSD zahlen Käufer 100 Euro mehr. Die Version mit Core-i7-Prozessor und 512 GB SSD schlägt mit 1.949 Euro zu Buche. Sie ist ab 28. Januar 2021 bei ausgewählten Händlern wie Saturn, Media Markt, Cyberport und Notebooksbilliger erhältlich.