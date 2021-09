Samsung Galaxy A72 inkl. JBL In-Ears zum Bestpreis bei Saturn

Dennis Steimels

Zum Galaxy A72 erhalten Sie bei Saturn noch Bluetooth-In-Ears von JBL im Wert von rund 70 Euro dazu. Hier erfahren Sie alle Details zum Schnäppchen.

Vergrößern Samsung Galaxy A72 zum Tiefstpreis © Samsung

Im Rahmen des Saturn Super Sale bietet der Händler aktuell das Spitzenmodell seiner Smartphone-Mittelklasse, das Galaxy A72, zum Bestpreis von 429 Euro an . Zwar bietet auch andere Shops wie Amazon das Gerät zu diesem Preis an, der schon vergleichsweise gut ist. Allerdings erhalten Sie bei Saturn noch die kabellosen In-Ears JBL Tune 225 TWS mit dazu, die normalerweise alleine schon 69 Euro kosten . Effektiv zahlen Sie für das A72 gerade mal 360 Euro, kein Angebot im Preisvergleich kann da mithalten.



Alle Details zum Galaxy A72

Das Galaxy A72 kommt im schicken Design mit matter Rückseite und einem Kameramodul, das farblich an die Rückseite angepasst ist. Vom Galaxy A72 gibt es nur eine LTE-Variante, 5G ist hier nicht verfügbar. Mit 6,7 Zoll ist das Display so groß wie beim Vorgänger. Allerdings hebt Samsung die Bildwiederholrate von Standard 60 auf 90 Hertz an. So sehen Inhalte flüssiger und geschmeidiger auf dem Super-AMOLED-Display aus. Samsung integriert eine Quad-Kamera, mit der Sie dank verschiedener Objektive unterschiedliche Einsatzzwecke wie optischen Zoom oder Ultra-Weitwinkel erreichen.

Der Akku bietet mit 5000 mAh etwas mehr Kapazität als zuvor und soll laut Samsung zwei Tage durchhalten. Damit das möglich ist, analysiert die Software regelmäßige Ihre Routinen und Nutzungsverhalten. Sie optimiert beispielsweise CPU-Ressourcen oder deaktiviert Hintergrunddaten, die Sie nicht benötigen. Der Akku unterstützt 25 Watt für schnelles Laden - ein Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

