Samsung Galaxy A52s 5G offiziell angekündigt: Was neu ist

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat das Galaxy A52s 5G vorgestellt, das ab Anfang September erhältlich sein wird. Das steckt in dem Handy.

Vergrößern Das Galaxy A52s 5G ist ab Anfang September 2021 erhältlich © Samsung Mobile UK

Samsung hat ein neues Modell seiner erfolgreichen Mittelklasse-Galaxy-A-Serie vorgestellt: Das Galaxy A52s 5G als Nachfolger des erst im März 2021 vorgestellten Galaxy A52 5G ( wir berichteten ). Das neue Handy ist bereits ab Ende August bei Media Markt , Otto , Mobilcom-Debitel und Co. zum Preis von 449 Euro verfügbar - für das 128-GB-Modell. Mit doppeltem Speicher (256 GB) kostet das Gerät 509 Euro.



Lesetipp: Günstige Smartphones unter 300 Euro



In dem Samsung Galaxy A52s 5G steckt der aktuellere Qualcomm-Prozessor Snapdragon 778G, was für eine verbesserte Performance sorgen soll. Außerdem gibt es das Galaxy A52s 5G auch im Vergleich zum Galaxy A52 5G nun auch in der neuen Farbvariante "Awesome Mint". Das Gerät verfügt über ein 120 Hertz 6,5-Zoll-Display (Super AMOLED, FHD+) und ist nur in einer Konfiguration verfügbar: Mit 6 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher, der sich über eine Micro-SD um bis zu 1 Terabyte Speicher erweitern lässt.



Auf der Rückseite befindet sich eine Quad-Kamera mit 64 MP (OIS), Ultra Wide, Tele und Makro-Kamera. Auf der Vorderseite gibt es noch eine 32-Megapixel Selfie-Kamera. Der 4.500 mAh-Akku unterstützt die 25-Watt-Schnellladetechnik. Das Smartphone ist nach IP67 staub- und wasserdicht und hält 30 Minuten lang bis zu 1 m Wassertiefe stand. Zur weiteren Ausstattung gehören 5G, 4G, NFC, Stereo-Lautsprecher mit Dolby-Atmos-Unterstützung, Android 11 (mit One UI 3) und ein im Display integrierter Fingerabdrucksensor.



Unter dem Strich gibt es also zwischen dem Galaxy A52s 5G und dem A52 5G keine größeren Unterschiede, bis auf den schnelleren Prozessoren. Hier die Geräte im Vergleich: