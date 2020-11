Samsung Galaxy A51 zum Top-Preis von 219 Euro

Dennis Steimels

Das Galaxy A51 ist die günstige Alternative zum Galaxy S20. Hier bekommen Sie das Samsung-Handy derzeit sehr günstig.

Vergrößern Samsung Galaxy A51 zum Tiefstpreis © Shutterstock Sergey Panychev / Samsung

Während der der Black Friday Woche erhalten Sie nicht nur bei Amazon richtig viele Schnäppchen, sondern auch bei Media Markt und Saturn. So zum Beispiel auch das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A51 , das optisch stark an die Flaggschiff-Reihe Galaxy S20 angelehnt ist.

Samsung Galaxy A51 für 218,97 Euro bei Amazon (mit 30 Monaten Herstellergarantie)

Samsung Galaxy A51 für 218,97 Euro bei Media Markt

Samsung Galaxy A51 für 218,97 Euro bei Saturn



Das Samsung Galaxy A51 kam Anfang 2020 noch für 369 Euro auf den Markt. Jedes Konkurrenz-Angebot im Preisvergleich ist teurer als 218,97 Euro.



Alle Details zum Galaxy A51

Im Mittelklasse-Bereich erfreute sich schon der Vorgänger Galaxy A50 großer Beliebtheit. An den Erfolg knüpfte das Galaxy A51 an. Bei fast identischen Gehäusemaßen vergrößert Samsung das Display von 6,4 auf 6,5 Zoll, das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis steigt entsprechend. Statt einer Wassertropfen-Notch, in der die Frontkamera steckt, verbauen die Südkoreaner ein sogenannten Punch-Hole wie beim Galaxy S20 . Die 32-Megapixel-Selfie-Cam ist also direkt ins Display eingebaut. Die Kamera auf der Rückseite befindet sich jetzt in einem Rechteck im oberen linken Bereich - beim Blick auf die Rückseite. In diesem sitzt die Quad-Kamera mit der 48-Megapixel-Hauptlinse, einer 12 Megapixel Ultra-Weitkamera, einer Macro-Kamera mit 5 Megapixeln sowie ein Tiefensensor mit gleicher Auflösung.