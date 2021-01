Samsung Galaxy A32 5G für ab 279 Euro bald erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Samsung hat ein neues Mittelklasse-Smartphone mit 5G angekündigt. Das Galaxy A32 5G startet im Februar.

Vergrößern Das Samsung Galaxy A32 5G ist ab Februar in Deutschland erhältlich © Samsung

Kurz vor der offiziellen Vorstellung seiner neuen Smartphone-Flaggschiffe Galaxy S21 am Donnerstag, 14. Januar 2021 um 16 Uhr, hat Samsung mit dem Galaxy A32 5G auch noch ein neues Mittelklasse-5G-Smartphone angekündigt. Es ist auch das bisher günstigste Samsung-Smartphone mit 5G.

Beim Galaxy A32 5G können insgesamt vier Kameras für Schnappschüsse und zum Drehen von Videos verwendet werden. Zur Auswahl stehen auf der Rückseite ein Weitwinkel-Objektiv mit 48 Megapixel, ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit 8 Megapixel, ein Objektiv für die Tiefenschärfe mit 2 Megapixel und ein 5 Megapixel Makro-Objektiv. Die Selfie-Kamera an der Front-Seite erstellt Bilder mit 13 Megapixeln. Mit der Rückkamera kann Videos mit einer maximalen Auflösung von 4K im 16:9-Format und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Die Frontkamera nimmt Videos in Full-HD und 30 fps auf.



Die weiteren Details zum Galaxy A32 5G:

Display: 6,5 Zoll Infinity-V-Display mit 720 x 1.600 Pixel (400 Nits, 269 ppi)

Prozessor: MediaTek MT6853V (5G-B), 7nm, 64-Bit, 8-Kern-Prozessor (2 x 2,0 + 6 x 2,0 GHz)



RAM: 4 Gigabyte Arbeitsspeicher

Speicherkapazität: 64 / 128 Gigabyte

Konnektivität: 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 4,5 (2,4 GHz + 5 GHz), USB Typ-C, Bluetooth 5.0, NFC, Smart Switch, Smart Views, Standort (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo)

Akku: 5.000 mAh

SIM: Hybrid SIM (SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + microSD)

Betriebssystem: Android 10 mit One UI 3.0 und Knox 3.7



Größe: 164,2 x 76,1 x 9,1 Millimeter

Gewicht: ca. 205 Gramm



Das Galaxy A32 5G wird ab dem 14. Februar in Deutschland erhältlich sein. Zum Preis von 279 Euro mit 64 Gigabyte internem Speicher und 299 Euro mit 128 Gigabyte Speicher. Zur Auswahl stehen die Farbvarianten: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet und Awesome Blue.



