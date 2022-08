Samsung-Erbe Lee Jae-yong bekommt Begnadigung

Denise Bergert

Der Enkel des Samsung-Gründers darf den südkoreanischen Konzern aufgrund einer Begnadigung weiterführen.

Vergrößern Samsung bekommt Lee Jae-yong als Vorsitzenden zurück. © Samsung

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet , hat Lee Jae-yong, der Enkel des Samsung-Gründers Lee Byung-chull, eine Begnadigung durch den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol erwirkt. Die Begnadigung tritt am 15. August 2022 in Kraft und erlaubt es Jae-yong, den Elektronik-Konzern weiterzuführen.

Begnadigung zugunsten der Wirtschaft

Auch Lees Vater Lee Kun-hee wurde durch den südkoreanischen Präsidenten begnadigt. Ihm wurde zwischen 1996 und 2008 Steuerhinterziehung und Korruption vorgeworfen. “In dem Bemühen, die Wirtschaftskrise zu überwinden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wird der stellvertretende Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, dessen auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe vor kurzem endete, wieder in sein Amt eingesetzt,“ sagte die südkoreanische Regierung in einer Erklärung, die der Financial Times vorliegt.

Verurteilung wegen Korruption

Die Begnadigung ist die jüngste Entwicklung im Fall des Samsung-Vorstandsvorsitzenden. Im Jahr 2017 wurde Lee beschuldigt, die damalige Präsidentin Park Geun-hye bestochen zu haben. Nachdem Lee der Korruption für schuldig befunden wurde, wurde er zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Lee verbüßte jedoch nur etwas weniger als ein Jahr seiner Strafe. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens wurde er schließlich freigelassen. Im Januar 2021 folgte eine weitere Inhaftierung und im August 2021 erneut die Entlassung auf Bewährung. Aufgrund der Begnadigung durch den südkoreanischen Präsidenten kann Lee nun wieder die Führung des durch seinen Großvater gegründeten Konzerns übernehmen. Eigentlich dürfen verurteilte Straftäter in Südkorea fünf Jahre lang keine offizielle Position in einem Unternehmen besetzen.

Südkoreanische Wirtschaft ist instabil

Seit dem Tod von Lees Vater im Oktober 2020 hat Samsung keinen geeigneten Vorsitzenden für das Unternehmen mehr. Die südkoreanische Wirtschaft leidet derzeit unter der Inflation, der Instabilität durch den Krieg in der Ukraine sowie Lieferkettenprobleme in China.