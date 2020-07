Samsung: Details zum Galaxy Tab S7 geleaked

Denise Bergert

Noch vor der offiziellen Ankündigung sind Details zum Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab S7 Plus im Internet aufgetaucht.

Vergrößern Das Galaxy Tab S7 wird voraussichtlich am 5. August enthüllt. © twitter.com/evleaks

Neben dem Galaxy Note 20 stellt Samsung zu seinem Unpacked-Event am 5. August mutmaßlich auch zwei neue Tablet-PCs vor. Wenige Tage vor der offiziellen Enthüllung sind in dieser Woche nun jedoch bereits fast alle Hardware-Details zum Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab S7 Plus geleaked.

Laut Winfuture werden beide Geräte von Qualcomms Snapdragon 365 Plus angetrieben. Die jeweiligen Einsteiger-Modelle bieten sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internen Speicher. Geplant sind neben WLAN- und LTE-Modellen auch Ausführungen mit 5G-Support. Der größte Unterschied zwischen den beiden Geräten liegt bei den verbauten Displays. Das Galaxy Tab S7 Plus soll über einen OLED-Bildschirm mit 12,4 Zoll und einer Auflösung von 2.800 x 1.752 Pixeln sowie einem In-Display-Fingerabdrucksensor verfügen. Beim Galaxy Tab S7 kommt hingegen ein LCD-Bildschirm mit kleineren elf Zoll und einer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln zum Einsatz. Der Fingerabdrucksensor ist bei diesem Modell seitlich am Gehäuse untergebracht.

Die Kamera-Ausstattung ist bei beiden Modellen identisch. An der Front verbaut Samsung eine Selfie-Linse mit acht Megapixeln, an der Rückseite finden sich eine Ultraweitwinkel-Kamera mit fünf Megapixeln und eine 13-Megapixel-Hauptkamera. Das Galaxy Tab S7 Plus wird von einem 10.090-mAh-Akku mit Strom versorgt. Im kleineren Tab S7 findet sich ein Akku mit 7.040 mAh.