Samsung: Dehnbares OLED für medizinische Anwendungen

Michael Söldner

Ein dehnbares OLED soll neue Anwendungen ermöglichen, als Beispiel zeigt Samsung einen Blutdrucksensor.

Vergrößern Das dehnbare OLED von Samsung soll neuartige Blutdruckmessgeräte ermöglichen. © samsung.com

In den vergangenen Monaten sind immer neue Smartphones oder Tablets mit faltbaren Displays auf den Markt gekommen. Doch hinter verschlossenen Türen arbeiten die Hersteller schon an neuartigen Displays, die weitere Anwendungen ermöglichen. So hat Samsung nun ein um 30 Prozent dehnbares OLED vorgestellt. Die Streckung des kleinen Bildschirms schränkt die Funktion nicht ein und führt auch nicht zu bleibenden Veränderungen. Auch Hitze soll dem OLED nichts anhaben können. Voraussetzung hierfür sind weiterentwickelte Kunststoffe und dehnbare elektronische Strukturen, die sich zwischen den einzelnen Pixeln befinden.

Primär sieht Samsung die Anwendungsmöglichkeiten seines dehnbaren Mini-Bildschirms in der Medizin. Ein Beispiel konnten die Südkoreaner schon präsentieren. Dabei handelt es sich um ein Blutdruckmessgerät, welches dauerhaft am Körper getragen werden kann. Ein integrierter Herzschlagsensor überwacht weitere Vital-Funktionen. Für Träger bietet das System eine größere Freiheit, da es wie ein Aufkleber auf der Haut getragen wird und keine weiteren angeschlossenen Geräte benötigt. Die größte Stärke derartiger Medizinanwendungen sei die Möglichkeit, Daten über einen längeren Zeitrahmen zu sammeln. Auch beim Schlafen oder Sport könnte der Blutdrucksensor auf der Haut verbleiben. Die gesammelten Daten werden zudem direkt auf dem Display angezeigt und nützen so auch dem Träger etwas. Noch befände sich die Technik jedoch in einer sehr frühen Phase. Mit einer Serienfertigung sei noch lange nicht zu rechnen. Für Samsung ist der Medizinbereich dennoch ein interessantes Feld, da Produkte hier im Gegensatz zum Bereich der Unterhaltungselektronik höhere Margen versprechen und nicht so stark von Preiskämpfen mit der Konkurrenz gestört werden.

